遊戲股5月營收回神 6月宅經濟續航

國內本土疫情自5月中開始急轉直下，民眾在家時間大幅增加，帶動娛樂消費由線下流往線上，遊戲業者鈊象（3293）、宇峻（3546）、傳奇（4994）5月營收全較前月走揚，尚未公告的智冠（5478）、橘子（6180）等預期也會有不錯成績，接下來因全國三級警戒延長至6月28日，學生直接停課至暑假，遊戲業者營運將隨著夏季到來，逐步增溫。

法人表示，疫情期間難以進行實體娛樂活動，遊戲人數、平均在線時間都比平常增加，刺激玩家消費意願，加上端午連假、暑假接連到來，將持續提振遊戲族群營收表現。

遊戲股王鈊象日前已公布5月合併營收達9.6億元，年增41.1%、月增4.4%，再度創下歷史同期新高，並已連續四個月站上營收9億元大關。

鈊象旗下六大網路遊戲皆為休閒博弈類別，由於目前遊藝場、電子遊戲場及麻將休閒館等店家持續關閉，預期消費者將轉往線上遊戲，可望推升鈊象業績表現。鈊象去年約有三成營收來自台灣市場，其中《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》等三款遊戲都在台灣手遊營收排行榜名列前茅，獲益將最為顯著。

宇峻5月合併營收1.24億元，年減13.5%、月增14.2%。宇峻去年同期剛推出人氣手遊《三國群英傳M》，因此墊高基期，營收較去年下滑；不過，宇峻旗下多數遊戲5月營收呈現月增趨勢，顯示疫情確實帶動玩家消費上揚。

宇峻6月初也在日本市場推出手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》，曾達到雙平台下載榜第一名，目前在App Store卡牌類遊戲暢銷榜排行前15名，表現優於預期，將完整貢獻6月營收。

傳奇同時公告5月合併營收與自結損益，5月合併營收2.4億元，年減17.3%、月增3.5%；稅前盈餘2,186萬元，年減68.7%，較上月虧損146萬元轉盈；每股稅前淨利0.2元，較去年同期0.63元下滑，優於前月每股稅前虧損0.01元。

傳奇表示，與中國大陸遊戲廠趣炫網絡合作研發的日系MMO手遊新作《Dragonicle》，4月中已在雙平台推出國際英語版，玩家迴響熱烈；緊接著6月下旬即將發行繁體中文版，事前登錄預約已突破十萬人次，預期會是第3季主要的成長動能。