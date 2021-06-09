防疫好暖心 燁輝、燁興、燁聯送醫療人員千萬加菜金

疫情吃緊、醫護人員在最前線作戰，工作壓力大到破表。義聯集團展開資源整合，旗下上市櫃生產事業燁輝（2023）、燁聯（9957）、燁興（2007）合資約1,000萬元，發給義大醫療全體醫護4,300餘人加菜餐券，包括保全、志工一同共享，提升前線防疫人員士氣。

義聯集團醫療決策委員會執行副主委沈德村說，目前義大三家醫院、三個護理中心所有醫護合計超過4,000人，面對國內疫情嚴峻，醫護人員承受很大壓力，集團所屬生產事業能夠挹注資源，給包括志工在內的所有醫護人員打氣，既可凝聚集團向心力，對前線醫護人員又可創造實質福利，是一舉數得的政策。

義大醫院基層員工指出，據了解這次是燁輝、燁興、燁聯合資約1,000萬元採購高雄萬豪酒店、義享天地、義大皇家與天悅假店餐券，醫護人員依職別可獲得3,000元、2,000元及1,000元，並且已經全部發放完畢，每個人都拿到手、落到口袋了。

義大醫院基層主管說，由於新開幕的高雄萬豪酒店、義享天地引進多家高人氣排隊美食，更有不少餐廳等級相當高檔，集團創辦人林義守這項政策，讓所有醫護人員十分有感，期待疫情穩定、解封後，準備大快朵頤一番。