快訊

台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

防疫好暖心 燁輝、燁興、燁聯送醫療人員千萬加菜金

經濟日報 / 【記者林政鋒／高雄報導】

疫情吃緊、醫護人員在最前線作戰，工作壓力大到破表。義聯集團展開資源整合，旗下上市櫃生產事業燁輝（2023）、燁聯（9957）、燁興（2007）合資約1,000萬元，發給義大醫療全體醫護4,300餘人加菜餐券，包括保全、志工一同共享，提升前線防疫人員士氣。

義聯集團醫療決策委員會執行副主委沈德村說，目前義大三家醫院、三個護理中心所有醫護合計超過4,000人，面對國內疫情嚴峻，醫護人員承受很大壓力，集團所屬生產事業能夠挹注資源，給包括志工在內的所有醫護人員打氣，既可凝聚集團向心力，對前線醫護人員又可創造實質福利，是一舉數得的政策。

義大醫院基層員工指出，據了解這次是燁輝、燁興、燁聯合資約1,000萬元採購高雄萬豪酒店、義享天地、義大皇家與天悅假店餐券，醫護人員依職別可獲得3,000元、2,000元及1,000元，並且已經全部發放完畢，每個人都拿到手、落到口袋了。

義大醫院基層主管說，由於新開幕的高雄萬豪酒店、義享天地引進多家高人氣排隊美食，更有不少餐廳等級相當高檔，集團創辦人林義守這項政策，讓所有醫護人員十分有感，期待疫情穩定、解封後，準備大快朵頤一番。

醫護人員 義大 疫情

延伸閱讀

直擊遠洋漁船重鎮防疫鬆散 漁工未戴罩趴趴走成破口

飲食防疫 營養師提3要點從腸道保養開始

南投上千家旅宿加強防疫查核 部分業者自主停業

公司沒分流也沒紓困金領 他怨銀行員防疫保障低「想離職」

相關新聞

試營運業績升7倍！百貨業強推電商「抗疫」 1關鍵讓大家買單

國內疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日，往年此時正是百貨業者年中慶檔期，沒想到碰上本土疫情擴大。

桃園捷運宅 大湳站買氣燒

國內民眾購屋指標行為之一就是逐捷運而居，其中目前市場高度矚目就是在興建中的桃園捷運綠線。據實價登錄網資料顯示，近一年捷運...

疫情警戒延長衝擊餐飲業 調查：營業額僅剩4成

全台疫情仍嚴峻，iCHEF調查指出，進入三級警戒後的3週，餐飲業每週平均總營業額不到4月的4成，內用業績下降近90%，現...

漢翔航空與唐榮合作 共同開發電動車市場

漢翔航空公司開創新業務，跨足電動車市場，和唐榮車輛合作研發全低地板電動大客車新車型，昨天由漢翔公司董事長胡開宏與唐榮車輛...

代操社群媒體廣告行銷公司是主理人還是代理人

根據DataReportal於今（2021）年1月27日發布「2021全球數位總覽報告」（DIGITAL 2021：GLOBAL OVERVIEW REPORT），年初全球78.3億人口中，總計有超過46.6億人使用網路，社群媒體用戶更已突破42億戶，顯示全球將近60％人口已經上網，且使用社群媒體人數超過總人口一半以上

萬海拓版圖 挺進美東航線

海運市場熱到爆，萬海首度進軍美東市場，昨（8）日宣布自今年6月18日起開闢亞洲到美東航線，將投入十艘船經營遠東-美東周班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。