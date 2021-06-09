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新日興新北樹林廠2員工確診 公司運作正常

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

軸承大廠新日興（3376） 位在新北市樹林工廠有2名員工確診，該公司也證實，並指出，工廠運作正常。

新日興今（9）日指出，確診兩名員工均為本國籍，都是因家庭有人確診而被感染。公司也緊急安排分流，後勤部分已分Ａ、Ｂ兩區分流上班。至於作業員方面，因現在正處淡季，因此請居住在熱區的員工先在家上班，且薪水照付，工廠運作正常。

根據新北市府說法，目前相關接觸者目前快篩結果均呈現陰性，新日興也陸續安排其他員工分批快篩。

據了解，新日興在5月31日就傳出工廠有1名作業員確診，當時公司委請仲介，對確診作業員同樓層的75名移工進行快篩，結果均為陰性。但新日興6月5日又有1名員工確診，公司也立即安排與確診員工同工作場域之移工做快篩，並也安排全廠區移工、本國員工分批快篩，至昨日已篩檢的員工結果均為陰性。

根據新北市勞工局的說法，新日興有2個廠區，但人員彼此沒有接觸，移工宿舍計有2處，另有少數移工則自租在外，而目前新日興除了要求全體員工量測體溫、工作期間戴口罩外，也已啟動分流上班，另外廠區內也定期進行消毒作業。

新日興 移工 口罩

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