銀行高層涉性騷 將來銀行執行副總梅驊喊冤：絕非事實

將來銀行風波不斷，除高層接連出走、開業不順外，週刊再度爆料，將來銀行執行副總梅驊被內部員工檢舉，管理不當還對女員工性騷擾，今年2月經人評會決議，對梅驊記一大過處分；對此，梅驊今（9）日在個人臉書上自清，媒體報導絕非事實，他在公開場合的言行被刻意誤解扭曲，但仍尊重每個人主觀感受表達。

將來銀行執行副總梅驊聲明全文如下：

謝謝一早，各位媒體記者、朋友和同事們的關心與鼓勵，這些日子遇到非常惡意的事情與指控，忍辱負重現在變成是被攻擊的話柄，的確心裡也很疑惑與沮喪，我的個性又不願到處去放話澄清，除了家人的支持，唯有信仰是我最後的力量。

1. 媒體報導絕非事實。

2. 我在公開場合的言行被刻意誤解扭曲，但仍尊重每個人主觀感受表達。

3. 針對此申訴，公司調查委員會的報告紀錄我平時熱情且樂於和同仁互動、圓融溫暖會鼓勵同事，但可能不知這些行為對申訴人的影響，故建議處分不宜過重或從輕處分。遺憾的是，公司人評會仍給予大過之處分，並送董事會。

4. 我已委請律師，在台北市政府勞動局進行勞資爭議調解，調解委員認為：相關過程似難謂給予充分陳訴意見的機會，且相關處理未符合比例原則，考量當事人平時表現，兼顧情節與公司管理等因素，建議重新啟動人評會，而公司也已重啟程序。

5. 我相信公司重視性平議題，我也相信公司與監管機構會公平對待一個認真做事、嚴以律己的人。種種不必要的波折終會過去，繼續往前。

『哥林多前書四章3-5節』

我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；連我自己也不論斷自己。

我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。

所以，時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，他要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。那時，各人要從 神那裏得著稱讚。