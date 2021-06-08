長榮海運5月獲利再創佳績 單月EPS衝上2.91元

長榮海運（2603）獲利再傳佳音，今（8）日公布5月營收達344.42億元，年增率145.52%，稅後純益為171.66億元，年增率達1,312.84% ，單月每股稅後純益（EPS）達2.91元，均寫歷史新高紀錄。

航運專家表示，這樣的營收、獲利可以用「炸裂」形容，展望「海運6月天」，有望續創佳績。

值得注意的是，這波貨櫃輪市場多頭行情讓全球驚嘆是「奇蹟」，長榮海運在這波海運競賽中有望成為最大贏家。

關鍵在於，長榮準備要交的新船還有60艘，今年將會有33艘加入，將可望持續推升營收獲利；就目前長榮的總船舶數為202艘，現在市場缺船聲四起，新船加入讓長榮海運的營運成長出現想像空間。

法人看好長榮海運超前部署新船加入效益，今年將新增33艘新船加入，新增運力為263,900 TEU，由於國際運價持續創高，每TEU將帶入的營收獲利續揚，其中，長榮到6月已經加入13艘新船，下半年會陸續加入的新船達20艘。

業界指出，長榮海運能在這種逆境中做出造船的決策，完全承襲張榮發經營策略，長榮集團內部紮實的市調工作，不管造船、造櫃都有一套自已的評估哲學，市場瞬息萬變，一定要掌握時效，才能在競爭市場中搶到先機。

據了解，長榮海運過去不會因為全球排名降低而擔心，也不會因為要衝全球排名而進場造船，完全是考量市場需求，來決定造船計畫。