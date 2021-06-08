圓展捐北市自動追蹤攝影機 提升遠距教學戰力

全臺第三級警戒再度延長至6月底。面對全國各級學校全面停課到暑假，全球教育科技領導品牌圓展科技（3669）響應政府停課不停學，宣佈捐贈臺北市政府20臺教學用自動追蹤攝影機AVer DL30，協助老師進行遠距教學，提升學生居家學習成效。

疫情當頭，遠距和和混合式教學（Hybrid Classrooms）成為大家必須面對的課題。深根教育產業多年的圓展科技，了解老師面對攝影鏡頭的恐懼感、受限拍攝器材導致教學畫面不清楚等問題，特別捐贈20臺新款自動追蹤攝影機DL30給臺北市政府，解決老師的困擾；其中9臺提供給雙語課程學校、6臺提供給國際文憑學校、5臺提供給智慧教育輔導小組成員學校。

有了DL30，老師得以在最熟悉的教室環境中自由走動、自在教學，透過酷課雲教學平台，線上授課就像面對面般自然真實；在家中透過視訊學習的學生，也能不受時空限制，彷彿置身於學校的課室之中。除此之外，老師還能使用DL30搭配直錄播設備，幫助學生透過影像記錄反覆練習，有效提升居家學習尤其是雙語教育的成效。

圓展總經理許起裕表示，自創立以來一直秉持貢獻自己、服務人群的理念，並以實際行動落實ESG（Environment、Social、Governance）企業社會責任。今年適逢圓展ESG元年，希望透過此次捐贈讓北市學校的遠距教學更升級、活動攝錄更方便，協助學校和老師順利完成遠距上課和線上畢典的任務。

圓展專精教育科技的創新，自創立以來，以實物（投）攝影機聞名海內外各級學校和教育機構；多年來更持續提供品質精良的平板筆電充電車、互動控制盒和自動追蹤攝影機給全台各縣市採購案。今年更榮獲天下雜誌2000大調查，評選為2020年最佳營運績效50強第8名。