快訊

國中會考各科錯幾題能拿A++？心測中心公告出爐

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

圓展捐北市自動追蹤攝影機 提升遠距教學戰力

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全臺第三級警戒再度延長至6月底。面對全國各級學校全面停課到暑假，全球教育科技領導品牌圓展科技（3669）響應政府停課不停學，宣佈捐贈臺北市政府20臺教學用自動追蹤攝影機AVer DL30，協助老師進行遠距教學，提升學生居家學習成效。

疫情當頭，遠距和和混合式教學（Hybrid Classrooms）成為大家必須面對的課題。深根教育產業多年的圓展科技，了解老師面對攝影鏡頭的恐懼感、受限拍攝器材導致教學畫面不清楚等問題，特別捐贈20臺新款自動追蹤攝影機DL30給臺北市政府，解決老師的困擾；其中9臺提供給雙語課程學校、6臺提供給國際文憑學校、5臺提供給智慧教育輔導小組成員學校。

有了DL30，老師得以在最熟悉的教室環境中自由走動、自在教學，透過酷課雲教學平台，線上授課就像面對面般自然真實；在家中透過視訊學習的學生，也能不受時空限制，彷彿置身於學校的課室之中。除此之外，老師還能使用DL30搭配直錄播設備，幫助學生透過影像記錄反覆練習，有效提升居家學習尤其是雙語教育的成效。

圓展總經理許起裕表示，自創立以來一直秉持貢獻自己、服務人群的理念，並以實際行動落實ESG（Environment、Social、Governance）企業社會責任。今年適逢圓展ESG元年，希望透過此次捐贈讓北市學校的遠距教學更升級、活動攝錄更方便，協助學校和老師順利完成遠距上課和線上畢典的任務。

圓展專精教育科技的創新，自創立以來，以實物（投）攝影機聞名海內外各級學校和教育機構；多年來更持續提供品質精良的平板筆電充電車、互動控制盒和自動追蹤攝影機給全台各縣市採購案。今年更榮獲天下雜誌2000大調查，評選為2020年最佳營運績效50強第8名。

圓展 停課

延伸閱讀

北市快篩隊昨萬華快篩2人PCR陽性 明赴環南市場快篩

北市公布企業快篩指引 柯文哲籲走完流程勿隱匿

北市診所醫護跑新北打疫苗？ 北市：不可能

柯文哲提北市防疫戰略 強調對經濟影響愈少愈好

相關新聞

美國西岸航點高端旅客搶進 機位滿票價漲

美國西岸航點班機從6月起強勁復甦，華航、長榮、聯合3家航空公司先後復飛或增班，班機的商務艙及豪華經濟艙座位搶手，顯示高端...

桃園捷運宅 大湳站買氣燒

國內民眾購屋指標行為之一就是逐捷運而居，其中目前市場高度矚目就是在興建中的桃園捷運綠線。據實價登錄網資料顯示，近一年捷運...

疫情嚴峻服務業業績慘 商總提7大建議救產業

商總理事長許舒博今天表示，三級警戒重創服務業，急待政府紓困救命，商總提出7大建議，疫苗是目前控制疫情唯一解藥，包含外送平...

客運限載 業者要求政府補貼發車班次八成營業損失

因應嚴重的疫情，主管機關規劃，每輛客運班次座位利用率上限20％，並採取梅花座分散入座，客運業者表示願意配合，但一車30座...

讓居家育兒變輕鬆 momo「迪士尼官方婦幼旗艦館」10日開幕

國內三級警戒再延長，momo購物網直接將迪士尼搬進線上購物，助家長輕鬆居家育兒。富邦媒（8454）表示，看準防疫期間消費...

和潤5月業績續旺 創單月營收新高

和潤企業（6592）是和泰集團旗下金融事業，也是國內汽車金融龍頭，今（8）日公告自結5月合併營收14.85億元，年增31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。