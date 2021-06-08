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Nespresso響應世界環境日 產地復興之旅咖啡限量回歸

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso在提供美好香醇咖啡的同時，對於環境永續與產地人文關懷的投入皆不遺餘力。響應世界環境日，宣告年度限量款產地復興之旅系列咖啡（Reviving Origins），限量回歸。

Nespresso表示，響應世界環境日，就從品味一杯永續咖啡開始！

傾心復甦珍貴咖啡產區，用咖啡築起美好世界。自2019年起，展開為期五年以上的產地復興之旅計畫，傾心復甦擁有得天獨厚種植環境，但卻因政治衝突、經濟或氣候變遷而產量銳減的珍貴咖啡產區，讓咖啡農與咖啡產地皆得以重獲永續生機。

Nespresso今年再次帶回產地復興之旅系列：哥倫比亞、烏干達及辛巴威3款年度限量款咖啡，延續不變的獨特咖啡風味，更揉合產地傳統人文藝術打造全新包裝給咖啡愛好者。

即日起凡購滿12條咖啡膠囊，並含任一條產地復興之旅咖啡，還可獲得瑞士卡達Nespresso永續啟程限量聯名鉛筆組，擁有森林友善認證的頂級聯名贈禮，筆身使用25％回收咖啡渣打造而成，讓消費者品嚐咖啡時，也能用永續好禮書寫美好日常。

Nespresso強調，傾心締造咖啡體驗並響應環境永續，讓消費者手中品味的每杯咖啡都富含美好意義。年度限量款－產地復興之旅計畫可追溯至2011年，當時前往南蘇丹，與當地非營利組織協力和咖啡農長期合作，不僅改善了當地環境與經濟狀況，更讓南蘇丹的咖啡30年以來首次出口。

Nespresso延續南蘇丹的咖啡復甦，於2019年展開為期5年以上的產地復興之旅計畫，投入超過1,000萬瑞士法郎，透過提供財務資源和導入專業咖啡知識、基礎建設，幫助陷入困境的咖啡種植社區重現榮景，更攜手當地咖啡農提升優質咖啡產量。

去年「產地復興之旅系列」首度在台灣上市隨即獲得廣大迴響，今年，Nespresso再次引領哥倫比亞、烏干達、辛巴威3款年度限量款咖啡經典回歸，為咖啡愛好者獻上彌足珍貴的產地復興豐碩成果。

咖啡 南蘇丹 瑞士

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