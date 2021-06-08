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聲寶5月營收8.39億元 近5年同期新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

家電大廠聲寶（1604）今（8）日公布5月合併營收達8.39億元，年增12.1%、月增22.7%，為近5年同期新高。聲寶表示，5月上旬冷氣、冰箱等夏季商品銷售不錯，但下旬開始受到疫情三級警戒影響，買氣有明顯下滑，接下來營運表現將力拚成長，不過仍要視疫情走向而定。

聲寶今年首季合併營收達21.09億元，年增16.8%、季增24.3%；稅後純益1.87億元，年增56.1%、季增75%；每股純益0.5元，優於去年同期0.32元及去年第4季0.29元。

對於近期疫情升溫，聲寶表示，目前疫情對於產品生產及運送沒有影響，不過因為民眾無法到實體通路選購，疫情期間也不便安裝冷氣，實體門市銷售情況明顯轉弱。

與此同時，聲寶防疫商品買氣在5月明顯上揚，像是冰箱銷售成長約二成，冷凍櫃成長一倍，空氣清淨機更是成長二倍；預期本月冷凍櫃將持續熱銷，冰箱維持二成以上成長。

展望後市，聲寶強調下半年業績表現仍受疫情影響很大，如果疫情趨緩買氣就會有所提升。而近期原物料價格高漲，也會從5月開始陸續反應在成本上，不過終端售價策略受到疫情干擾，暫時不會調漲。

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