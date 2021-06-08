聲寶5月營收8.39億元 近5年同期新高
家電大廠聲寶（1604）今（8）日公布5月合併營收達8.39億元，年增12.1%、月增22.7%，為近5年同期新高。聲寶表示，5月上旬冷氣、冰箱等夏季商品銷售不錯，但下旬開始受到疫情三級警戒影響，買氣有明顯下滑，接下來營運表現將力拚成長，不過仍要視疫情走向而定。
聲寶今年首季合併營收達21.09億元，年增16.8%、季增24.3%；稅後純益1.87億元，年增56.1%、季增75%；每股純益0.5元，優於去年同期0.32元及去年第4季0.29元。
對於近期疫情升溫，聲寶表示，目前疫情對於產品生產及運送沒有影響，不過因為民眾無法到實體通路選購，疫情期間也不便安裝冷氣，實體門市銷售情況明顯轉弱。
與此同時，聲寶防疫商品買氣在5月明顯上揚，像是冰箱銷售成長約二成，冷凍櫃成長一倍，空氣清淨機更是成長二倍；預期本月冷凍櫃將持續熱銷，冰箱維持二成以上成長。
展望後市，聲寶強調下半年業績表現仍受疫情影響很大，如果疫情趨緩買氣就會有所提升。而近期原物料價格高漲，也會從5月開始陸續反應在成本上，不過終端售價策略受到疫情干擾，暫時不會調漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言