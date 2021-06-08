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美國西岸航點高端旅客搶進 機位滿票價漲

攝影中心 / 記者季相儒陳嘉寧／桃園機場即時報導
長榮航空公司停放在桃園機場第二航廈的波音777-300ER客機，後方為起飛中的中華航空公司空中巴士A350-900型客機「藍鵲號」彩繪機。記者陳嘉寧／攝影
長榮航空公司停放在桃園機場第二航廈的波音777-300ER客機，後方為起飛中的中華航空公司空中巴士A350-900型客機「藍鵲號」彩繪機。記者陳嘉寧／攝影

美國西岸航點班機從6月起強勁復甦，華航、長榮、聯合3家航空公司先後復飛或增班，班機的商務艙及豪華經濟艙座位搶手，顯示高端旅客並不在乎昂貴的票價紛紛搶進，受疫情影響蕭條1年多的美西航線出現難得的搶位子現象。

中華航空公司8日晚間9時10分復飛美西安大略航班，以空中巴士A350-900型客機飛航，復飛班機商務艙全滿，豪華經濟艙及經濟艙還有少數座位，整體載客率達到9成，開出復飛的好彩頭。

安大略機場位在大洛杉磯地區東側，靠近華人聚集的社區，從安大略機場進出，可以避開大洛杉磯地區從早雍塞到晚的陸路交通，節省從東洛杉磯往返洛杉磯國際機場行車時間超過2至3個小時，華航開闢安大略航點後深受華人喜愛。

華航除了復飛安大略，6月22日、24日、29日也將增飛3趟洛杉磯航班，使洛杉磯航點達到每周3班的頻率，顯示華航「清零2.0」工作已經有了初步成效，逐漸提升運能。

長榮航空從7日開始恢復每天1班往返洛杉磯的航班，8日晚間飛往洛杉磯航班，開賣10多天商務艙就全部客滿，9日航班商務艙僅剩少數座位，8日及9日這兩天航班的豪經艙訂位也有9成以上，顯現高端旅客強勁消費能力，搶票毫不手軟。

據了解，長榮航空除了洛杉磯航點以外，美國熱門航點如舊金山、紐約等地航班，商務艙及豪經艙座位的訂位狀況也不錯。除了旅客訂位持續增加，原本北美各航點以客機載貨模式運作，航機貨艙容量也始終維持爆滿的狀態，顯示暢旺的需求。

美國聯合航空公司從去年疫情爆發開始，舊金山往返桃園的航班一度改經關島停留後續飛桃園。從今年5月30日起恢復舊金山直飛桃園、每天1班的運作，以波音777-300ER型客機執勤，提供350個座位，載客量從原本受疫情影響低迷的兩位數，逐漸提升到三位數，甚至有些航班載客率突破5成。

聯合航空是目前唯一每天都飛舊金山的航空公司，優勢在於需要轉往美國中部、南部、東南部內陸航點的旅客，從桃園機場出發時就可以一次拿到各航段的登機證，省卻中途辦理轉機的手續麻煩，節省旅客等候轉機的時間。

中華航空公司空中巴士A350-900型客機「藍鵲號」彩繪機。記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司空中巴士A350-900型客機「藍鵲號」彩繪機。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司波音777-300ER型客機準備降落桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司波音777-300ER型客機準備降落桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
長榮航空公司停放在桃園機場第二航廈的機隊。記者陳嘉寧／攝影
長榮航空公司停放在桃園機場第二航廈的機隊。記者陳嘉寧／攝影

舊金山 長榮航空 華航

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