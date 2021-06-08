建案入帳 國揚5月營收5.11億元、年增逾八倍

國揚實業（2505）公布5月營收達5.11億元，較去年同期大增849.2%；法人指出，國揚今年預計有總銷37億元「早安國揚」、70億元「國揚矽谷」兩大新案完工入帳，今年本業營運將有不錯表現。

國揚今年前五月在新案入帳下，推升一至五月營收達38.59億元，較去年同期大增886.9%，其中4月營收衝上14.82億元、居今年新高，5月營收也有5.11億元、年增849.2%。

展望今年，國揚預計有總銷37億元「早安國揚」、70億元「國揚矽谷」交屋；國揚指出，總銷約70億元「國揚矽谷」（公司占35%）預計今年上半年完工後，之後按交屋進度認列收益、挹注營運。

國揚今年首季營收達18.65億元、年增7.2倍，稅後純益達3.38億元，大幅優於去年同期虧損0.3億元，每股純益為0.89元；國揚先前董事會決議配發第1季股利案，每股配發現金股利0.5元。