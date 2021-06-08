麗豐5月營收人民幣9,887.8萬元 再創歷史同期新高

麗豐-KY（4137）今（8）日公布今年 5 月合併營收為 4.29 億元，較上月及去年同期分別成長 1.26%、40.51%，依功能性貨幣計算 5 月單月營收為人民幣 9,887.8 萬元，再度改寫歷史同期新高紀錄。

麗豐表示，雖然台灣目前疫情發展仍為嚴峻，但所幸麗豐的主營地區中國大陸，今年持續展現後疫情時期的經濟復甦、民生消費嶄露頭角，麗豐在營運環境趨於穩定的情況下，截至 5 月底主營通路-克麗緹娜的全球據點已達4,960 家的新高，截至 1 至 5 月麗豐集團累計合併營收為人民幣 4.50 億元，年增率為 52.2%，已超越疫情發生前 2019 年前 5 月的人民幣營收表現度，在今年持續投入品牌行銷、培訓配套等策略的執行下，集團全體各事業體將發揮綜效創造佳績，麗豐對於今年旗下四大通路之發展及整體營運表現，保持樂觀態度。

展望 2021 年第二季，麗豐-KY 對整體營運成長深具信心。目前中國整體經濟發展因疫情逐步控制下而持續熱絡，進而也為美容保養及醫美相關產業迎來穩定成長的消費風潮，麗豐-KY 持續在各地區舉辦多場招商展店說明會，壯大營運規模，並透過電商結合實體通路，以及代言人推廣新產品，落實全通路銷售模式優勢，藉以提升整體業績表現，品牌活動亦持續高調進行，近日又再次與第 27屆上海電視節合作，「克麗緹娜」成為該活動之官方合作伙伴指定護膚品牌，隨著「克麗緹娜」的品牌曝光提升及形象塑造，將有利於推動下半年的業績成長，有機會創造今年整體營運呈逐季走高的成長態勢。

不僅如此，麗豐-KY 更在生活美學、醫學美容所奠定集團穩健獲利成長的基礎上，展開更多元化、更高階的事業發展，包括再生抗衰、幹細胞研究、生醫科技之各項投資專案將是集團未來五年的重點所在，持續朝向布局「由內而外」美麗大健康事業，挹注麗豐-KY 全方位永續向上發展。

另，今日麗豐召開董事會決議 2021 年股東常會召開日期改為 7 月 6 日上午 9 點，召開地點為台北市信義區松路 123 號 2 樓 203 會議室，相關股東常會議程及召集事由皆已依規定公告。屆時會場上將以最高規格遵守政府所規定的防疫規範。此外，現金股利發放作業，將會爭取比照疫情前幾年的排程，維持在 8 月底完成發放，實際的各項作業時間，亦會在權責決議後第一時間公告周知。