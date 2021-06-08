民進黨喊紓困發一個月最低薪資 柯文哲：不應亂喊價

針對民進黨立委建議排富後發放一個月最低薪資現金作為紓困一事，台北市長柯文哲今（8）日表示，紓困要做，但是政府不應亂喊價，要想好再做。

柯文哲指出，政府應該要認真做事而非認真做圖，他也看到網路上出現帶風向的情況。他認為，應該要防疫、紓困、轉型，目前北市在防疫上也一步一步的控制，在紓困的部分應分個人紓困與企業紓困，他並強調政治應該要先想好再做事。

柯文哲進一步指出，目前12歲以下的學童、12~18歲的特教生以及農漁工等都已經發紓困金，就數據而言已經發放了563億元給363萬人，未來如果要普發該如何發放是個問題，他認為政治應該要務實，而非亂喊價，如果2,300萬人每個人給1萬元就需要2,300億元，這些也都還未考慮產業的轉型。