宇峻5月營收1.24億元 月增14.2%

遊戲開發商宇峻（3546）今（8）日公告5月合併營收1.24億元，年減13.5%、月增14.2%。宇峻表示，5月自營遊戲及授權收入都較前月增加，主力產品之一手遊《三國群英傳M》在海內外營收皆成長，日前手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》也已在日本上市，成績優於預期，將完整貢獻6月營收，預期會是本月主要的成長動能。

宇峻今年首季合併營收達4.1億元，年增8.1%、季增13.4%；稅後純益5,675.3萬元，年增38.1%、季減22.9%；每股純益1.24元，優於去年同期0.9元，但遜於去年第4季1.61元。法人看好，因為疫情趨嚴推升宅經濟娛樂消費，防疫期間可帶動宇峻整體遊戲業績，較原先有雙位數成長。

宇峻4月中在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等地同步推出《三國群英傳M》，其中泰國成績亮眼，整體表現符合預期，5月起完整貢獻營收，整體營運表現優於前月。另一手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》6月初在日本市場上市，剛推出時曾達到雙平台下載榜第一名，目前則在App Store卡牌類遊戲暢銷榜排行前15名，表現優於預期，將從本月起貢獻營收。

此外，宇峻開發的長青端遊《三國群英傳 Online》即將結束長達17年的代理，自6月17日起營運方將由原代理商遊戲新幹線，回歸宇峻直營。該款遊戲近年營運穩定，在收回自營後，宇峻不需再付出分成金，將有助於宇峻6月起的獲利表現。

展望後市，由弘煜科研發、宇峻負責發行營運的手遊《永恆星語：燐光起源》將分別於7月、8月在星馬與台港澳市場推出，手遊《曉之軌跡M 》8月、10月分別在星馬及南韓上市，《三國群英傳M》則提前於9月在日本上線。第4季，遊戲《曉之軌跡WEB》將於中國大陸上市，《幻想三國誌》動畫也將於年底前在台灣、中國大陸和日本市場推出。