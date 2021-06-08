疫情艱困！雲品國際結盟寶元紀 進軍台中宴會市場

雲品國際（2748）宴會版圖再下一城！儘管疫情艱困，雲品國際旗下君品Collection與寶元紀攜手合作，成立全新品牌，逆勢加碼投資，布局台中頂級宴會市場。

去年甫拿下寶麗金崇德店土地的寶元紀，將場地交由 君品Collection規劃營運，預計2022年一月開始，雲品將以旗下宴會平台「君品Collection」進行接單，並以君品酒店團隊營運管理。雲品看好後疫情的新契機，提前布局做足準備，將為中台灣帶來最有質感的宴會物業，這也是雲品國際繼桃園皇家薇庭委託經營案後，第二處委託經營的據點。

寶元紀去年六月拿下寶麗金崇德店土地，震撼市場。此地塊位於台中市崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，占地1674坪，基地方正且非常稀有，加上位處崇德路商圈精華區，生活機能完備，要做什麼樣的規畫，業界都很期待。看好台中未來的發展，雲品國際積極搶進台中，和寶元紀一起共同合作，耗資上億重新打造全新型態、多功能的宴會空間，總桌數可達近百桌，希望將君品酒店團隊世界級的頂級服務，帶到中台灣和大家見面。依照雲品輕資產、重管理的營運理念下，預計每年能夠帶來上億的營業額。

雲品國際總經理丁原偉指出，宴會市場因疫情正經歷市場洗牌，君品Collection以平台式的經營模式逆勢突圍，去年全年繳出獲利成績單，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。

君品Collection的委託經營管理，不但能增加客源接單，又能減少固定成本，對場地合作夥伴來說，與雲品雙方的合作模式，即使在淡季時間也能導入新客源。雲品目前仍有2至3個經營委託案在洽談中，希望能在大環境的變動當中，持續穩健地提升市占率。

寶元紀總經理蔡明倫則表示， 寶元紀的核心，就是提供質感的生活，豐富消費者的文化和體驗。此次與雲品國際君品Collection的合作案，雖然正值疫情嚴峻之時，寶元紀心繫防疫，也更認真思考疫情之後，如何能對台中在地貢獻一份心力，遂決定以受創最深的服務業為先，希望除了為當地帶來最好的服務，同時促進台中年輕一代的就業發展。尤其君品酒店團隊連續三年獲得米其林三星的最高殊榮，已是台灣之最，相信一定能夠為台中市場，帶來更多味覺跟美學的感受。