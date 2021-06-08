台翰業績持穩 5月營收年增七成

塑膠射出大廠台翰（1336）今（8）日公告5月營收1.84億元，月減1.7%、年增73.5%。台翰指出，去年同期因菲律賓廠受疫情影響而停工，今年在東南亞地區疫情緩解，產能稼動率回穩後，因此營收較去年大幅成長。

台翰今年前五月合併營收7.48億元，較去年同期增加12.1%。台翰表示，面對越南地區疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍積極謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。

據悉，台翰目前與主要客戶持續保持緊密的聯繫，除了保持訂單良好的能見度，創造越南、菲律賓兩廠的產能稼動率可望平均維持在八成的水準，亦持續開發新材料及技術應用升級之模具設計、塑膠射出成型等產品，保持與不同產業客戶研發的新品量產的計畫，助力公司未來營運長期穩健成長動能。

台翰目前主要印表機／事務機客戶已囊括全球前5大品牌廠商，包括EPSON、Canon Group、Brother、Kyocera Group等，觀察主要客戶為積極搶占更多市場份額，仍在疫情嚴峻、上游電子原料短缺的考驗下，想盡辦法加速開發新機種的腳步，藉以確保印表機／事務機新機種產品於今年第3季順利生產的時程，有望創造台翰今年整體營運呈下半年優於上半年的成長佳績。