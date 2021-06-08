「外資圈奧斯卡」揭曉 摩根士丹利連七年稱冠

有外資圈奧斯卡之稱的《機構投資者》雜誌，8日公布全亞洲研究團隊排名，摩根士丹利於本屆評選再次拿下冠軍，成為該排行榜28年評選歷史上首家連七年蟬聯第一的公司。摩根士丹利亞洲研究團隊入選全部的36項研究類別，17個項目拿到第一。

《機構投資者》今年集結全球超過1,200家機構的3,800位專業投資者展開票選，評選亞洲區最受歡迎的賣方分析師團隊。評選範圍覆蓋日本以外的整個亞洲區。

本屆評選中，摩根士丹利亞洲研究團隊入選全部的36項研究類別，其中17個團隊拿下第一，8個名列第二，6個獲得第三，排名前三的團隊總數達31個。

《機構投資者》調查並顯示，摩根士丹利亞太區研究部在市場、產業、宏觀及策略評選類別中維持卓越表現。在宏觀經濟、股票策略、環境、社會及公司治理（ESG）研究、量化研究、主題研究類別中均排名第一。

在亞洲各市場評選中，摩根士丹利也在澳洲／紐西蘭、中國和韓國名列第一，在香港、台灣位列第二。此外，摩根士丹利還在汽車及汽車零組件、基礎材料、網路、油氣化工、能源、電力、科技／半導體、電信及運輸等產業類別中榮獲第一。

摩根士丹利亞洲研究部主管兼董事總經理William Greene表示，摩根士丹利長期致力於保持高品質的研究產品和領先理念，迄今連七年獲得認可，非常感謝客戶的支持和團隊的努力。

他指出，客戶對於研究產品的需求不斷改變，摩根士丹利力求在發布研究內容上引領創新，繼加強與客戶線上的互動，今年研究團隊還推出全新的報告訂閱手機軟體。摩根士丹利將持續努力提升用戶體驗，以精心策劃文字、影片和音訊產品，提供獨特的研究內容。

摩根士丹利研究部目前有一系列領先業界的研究產品，包括《藍皮書》系列（ Blue Papers）、《基本面》系列（Foundations）、《洞察》系列（Insights）、《觀點》系列（Ideas）及《動態》系列（Updates）等，既有長遠的深度分析文章，也有專注於短期且操作性強的投資建議，均為提供客戶豐富多元的內容。