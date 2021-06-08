客運限載 業者要求政府補貼發車班次八成營業損失

因應嚴重的疫情，主管機關規劃，每輛客運班次座位利用率上限20％，並採取梅花座分散入座，客運業者表示願意配合，但一車30座只賣六張票，連付駕駛薪水都不夠，望主管機關補貼發車班次八成營業損失，協助客運業者度過空前危機。

國人配合疫情指揮中心，端午節盡量不回家、不移動，造成大眾運輸退票潮，國光客運企業工會理事長楊榮德代表客運業第一線勞工發聲，他表示，今年端午連假預售票5月13日開始發售，配合三級疫情警戒延長，八五折連假優惠已於29日緊急喊卡，近日各方一再疾聲呼籲不返鄉，退票並免收手續費，客運業完全認同「萬事莫如防疫急」，無異議配合到底，即使客運業本身正面臨前所未有經營困境，近日第一線同仁毫無怨言全力處理退票與客訴。

他說，主管機關規劃，每輛客運班次座位利用率上限20％，並採取梅花座分散入座。一切都按照主管機關指示辦理，無論是車上座位安排或車站候車動線，駕駛與站務人員都會戰戰兢兢落實防疫工作，但他提醒相關單位做好事先宣導工作，盡可能降低民怨或現場糾紛，工會也通告週知會員同仁務必耐心面對乘客各式各樣不同聲音。

楊榮德指出，一輛車30座次最多只賣20％的六張票，按照客運業成本計算公式，連應付駕駛薪資成本都不夠，每發一班車賠不只一班車。他呼籲，面對運能與營收雪崩式下滑，端午連假運量緊縮雪上加霜，希望主管機關補貼發車班次八成營業損失，協助客運業者度過空前危機。