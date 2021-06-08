震旦行旗下震旦雲六大防疫方案 推專屬優惠回饋

隨疫情升溫，企業紛紛實施分流、居家辦公，「遠距」數位工具的支持尤其重要，震旦集團（2373）旗下震旦雲針對三大場域（辦公、居家、外勤)，推出「雲端人資、外勤管理系統、AI面試、測溫人臉辨識、可見光光觸媒過濾器、員工健康管理模組」六大防疫方案，即日起提供專屬優惠回饋，幫企業節省支出。

震旦雲總經理林敬寶表示，震旦雲針對目前企業常見的三大工作型態，提供遠距、零接觸、可追蹤的管理模式，一同協助企業抗疫共體時艱。企業面對這波疫情，更關注員工健康照護，在健康管理上，震旦雲推出新防疫解決方案「可見光光觸媒過濾器」，可過濾辦公室空調設備，降低傳染機會，讓員工身處辦公室也能擁有乾淨好空氣。

因應疫情持續發展，各產業面臨的衝擊擴大，震旦雲也祭出專屬優惠，無論是新舊顧客於7月底前，採購雲端人資系統只要簽約1年以上，即加贈2個月使用期間。而外勤管理系統，則搭配政府專案計畫，通過審核後，即可免費使用4個月。在AI面試的部分也提供新優惠，提供買20次，送5次。辦公室應用方面，測溫人臉辨識機一台折抵5,000元，可見光光觸媒過濾器則提供2,000元折價券，另外員工健康模組可以自行記錄和回報體溫狀況，並回報給管理單位，年租費3,600元，現折2,000元。

震旦雲三大場域應用包括辦公室場域，有關人員進出公司的門禁管理，提供零接觸的「測溫人臉辨識機」，直接刷臉就可以進行身份驗證，並同時兼顧量測員工溫度和偵測是否戴口罩。「可見光光觸媒過濾器」可加裝在中央空調出風口，以達到抑菌等效果，降低跨空間傳染的機會。在人員招募的部份，則透過「AI面試」的遠距錄影面試，協助企業人資進行求職者的招募甄選。

居家工作場域則提供「APP線上打卡」與「員工健康管理模組」，讓員工能在家一條龍的完成打卡出勤，以及回填每日體溫狀況，即時做好健康管理。外勤工作場域部分則有「外勤管理系統」，能夠讓外勤物流人員、維修人員在外巡點或各點工作時，確實做好出勤軌跡回報。