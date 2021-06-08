震旦雲助企業抗疫 提供六大防疫方案

隨著疫情升溫三級警戒，企業紛紛實施分流、居家辦公，降低員工接觸，以防止傳染持續擴大。而「遠距」數位工具的支持尤其重要，為此，震旦（2373）集團旗下震旦雲針對三大場域，包括辦公、居家、外勤，推出「雲端人資、外勤管理系統、AI面試、測溫人臉辨識、可見光光觸媒過濾器、員工健康管理模組」六大防疫方案。

震旦雲林敬寶總經理表示，震旦雲針對目前企業常見的三大工作型態，提供遠距、零接觸、可追蹤的管理模式，一同協助企業抗疫共體時艱；而企業在面對這波疫情，更應關注員工健康照護，在健康管理上，震旦雲推出新防疫解決方案_「可見光光觸媒過濾器」，可過濾辦公室空調設備，降低傳染機會，讓員工身處辦公室也能擁有乾淨好空氣，打造安心工作環境。

因應疫情持續發展，使得各產業面臨衝擊擴大，震旦雲也祭出專屬優惠，無論是新舊顧客於7月底前，採購雲端人資系統只要簽約1年以上，即加贈2個月使用期間。而外勤管理系統，則搭配政府專案計畫，通過審核後，即可免費使用4個月，此外，在AI面試的部分也提供新優惠。