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富邦金防疫升級 人壽、證券縮短營業時間 降載臨櫃客服

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
富邦人壽宣布今天起（6/8），全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上8點半至下午5點半調整為「早上8點半至下午3點半」。圖／本報資料照片
富邦人壽宣布今天起（6/8），全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上8點半至下午5點半調整為「早上8點半至下午3點半」。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情嚴峻，為減少民眾染疫風險，富邦人壽宣布今天起（6/8），全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上8點半至下午5點半調整為「早上8點半至下午3點半」，持續降載客服櫃台服務人力，維護客戶及員工健康與安全。富邦證券於也調整雙北、基隆、桃園、台中、苗栗、彰化及花蓮等縣市分公司對外營業時間缩短至下午2點止。

富邦人壽表示，自5月疫情擴大以來，不斷鼓勵客戶多善用數位客服管道、減少人員接觸，一個月以來，「線上留言客服」與「0800電話客服專線」為客戶主要使用之零接觸客服管道。「線上留言客服」進件數量成長幅度最高近20%，以防疫保單、健康醫療險為主要諮詢議題；如保單借款等較複雜的問題，客戶多選擇透過「0800電話客服專線」獲取服務。

富邦人壽表示，統計近一個月來所接到的前三大客服議題，包含：保單借款、保戶與非保戶確診關懷慰問金、防疫險與健康醫療險等，便反映出民眾疫情之下的擔憂，即新冠肺炎罹病風險所帶來的醫療需求，以及疫情導致的經濟難題。

 富邦人壽推出相關措施因應，包含保單借款利息緩繳與續期保費緩繳，疫情等級1~3級時，受疫情影響之保户，可附上證明文件緩繳保單借款利息與續期保費3個月。

 針對確診保戶、醫護和防疫人員，富邦人壽提供確診保戶6千元慰問金（如同時為防疫與醫護人員則給付3～5萬元），非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者也適用)，確診者也將提供3萬元慰問金表達關心；推行至2021年5月底止，慰問金關懷總額累計逾73萬元。

另外，因應疫情變化，富邦證券表示，為維護各地營業場所員工安全，維護客戶權益，並減少人員流動強化防疫，日前已擴大居家辦公比例，降低人員流動；同時，提升第一線同仁防疫配備，分公司更是維持每日清潔消毒，今日進一步縮短分公司營業時間。

富邦證券本次調整服務時間及暫停臨櫃開戶的分公司包括：基隆、台北、敦南、陽明、內湖、仁愛、建國、三重、板橋、永和、新店、桃園、中壢、苗栗、台中、南屯、彰化、員林及花蓮，共19家分公司，富邦證券提醒投資人多加留意營業時間。

另外，富邦證券全台分公司營業大廳電視牆及單機持續關閉，目前人流上限管控人數為3人，若客戶仍有到現場服務的需求，也請配合進入營業場所前戴口罩、量體溫及實聯制等防疫措施，並耐心等候；或臨櫃前可先行電話預約，避免久候。富邦證券提供完善且24小時不打烊的線上服務，歡迎投資人多加利用。

富邦人壽 疫情

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