邱展發評論：長賜輪貨主可否放棄貨物？

中央再保險公司（2851）前總經理邱展發表示，在經驗中，貨主不提領貨物，是他覺得最困擾的理賠工作。

貨主會遲領貨物或不提領的原因，貿易糾紛占大宗成分。但也可能是貨物價格驟跌，轉運及後續處理費用超過貨價。

就長賜輪貨物而言，很難預料是否有部分貨主會放棄提領貨物。這在貨主被要求提供救助和共同海損分攤擔保時，若有貨主拒絕提供擔保，即可能是放棄貨物的徵兆。

1. 對運送人的影響：在貨櫃貨物到達目的地之前，運送人會通知貨主提領貨物。貨櫃貨物在目的地會被拖往貨主的倉庫或儲放在運送人的櫃場或倉庫。

如果貨主遲未提領甚至拒絕提領，該貨櫃貨物仍會在運送人櫃場或倉庫置放。貨物佔用昂貴的儲櫃場會滋生不少場租或倉租。在缺櫃時節，貨櫃被延滯提領的貨物長期佔用也是運送人的損失和困擾。

2. 運送人該如何處理？

首先，運送人要儘快確認貨主是否放棄貨物，或只是延遲提貨。確認方法自然是透過通知，對有異常延遲提領的貨物，必須通知託運人shipper和收貨人consignee ，並明示最後提領期限。提領期限的設定會參考貨物估計價值，低價貨物期限越短越好，因爲低價貨物未來的拍賣價格難以抵充衍生費用。有的地區法規要求運送人必須另在媒體做登載。

倘貨主回應放棄，就必須要求繳回全套正本提單，通常是三張。因爲傳統提單運送是認單不認人。運費及附加費用是應收(lost or not lost)基礎，未付的運費及費用必須催收。採用快捷提單waybill者，因爲waybill 是認人不認單，即必須取得收貨人的書面明示。

然後運送人必須積極處理該批貨物，通常是找專做國際殘貨買賣的商家收購。整個程序都必須單據留存。拍賣價格經扣除相關費用後，倘真有剩餘，必須將剩餘款寄存。

3. 長賜輪貨主該不該放棄貨物？

坦白說，筆者不鼓勵貨主放棄貨物。但有一種特殊狀況是會讓貨主根本不想繼續擁有貨物所有權。貨物性質特殊，延遲交貨結果讓目的地買方已不再需要該貨物，出口商若要安排轉船退運回出口地，一方面增加的運費不低，貨物價格又慘跌，如此狀況任何貨主都有可能放棄該貨物。

雖然長賜輪被留置在埃及，運送人並未完成履行運送，依運送合約規定運費及費用是不論損失與否皆須繳付。所以運送人不會退還運費和附加費，未付運費還得補繳，且不能沖抵(off-set)。

貨主明示放棄貨物，要繳回全套三張正本提單，並宣示放棄該提單下的貨物權利，但也可以保留權利，因爲貨物被拍賣後的殘值抵扣各項費用後，若有剩餘，貨主仍可主張權利。問題是，貨主的權利主張也同時要承擔所發生的責任費用。分攤救助費用和共同海損是依附在貨物物權，債權人可以留置貨物取得支付；運費則不同，是依附在運送契約，運送人可以向記名貨主求償運費。

4. 貨主可否先找貨物保險索賠？

可以確定的是，貨物保險會理賠救助報酬和共同海損的分攤。因為貨物並未毀損滅失，貨物保險人不須理賠貨物損失。貨主可能主張貨物長期被留置，要求保險人以推定全損CTL理賠。但這要看長賜輪船貨被運河當局留置多久，若超過一年，即可能造成諸多CTL索賠。

貨主放棄貨物將會造成各方皆輸情勢，會變成燙手山芋，其中長榮（2603）等四大航商身為運送人將是最大困擾者。一是確定貨主是否放棄貨物就很繁複；二是拍賣被棄貨物並不簡單，何況救助人有留置權；三是處理完貨物才能釋出空貨櫃。

因此，運河當局和長賜輪各關係人必須盡早達成和解，筆者不樂見出現有貨物被放棄。