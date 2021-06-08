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2030/50年零碳排放台積電、玉山金控、信義房屋等企業共同倡議「淨零排放聯盟」

撰文 / 信義房屋提供

面對暖化挑戰，信義房屋與世界同步，自主揭露企業碳排放情形。 圖／信義房屋提供
面對暖化挑戰，信義房屋與世界同步，自主揭露企業碳排放情形。 圖／信義房屋提供

全台一心，齊力抗疫，信義房屋不因疫情嚴峻而中斷減碳腳步，近日與台積電、玉山金控..等全台13家永續標竿企業，一同宣示加入由財團法人台灣永續能源研究基金會所號召組成的「淨零排放聯盟」，承諾2030年達到信義房屋100%淨零排放(Net Zero)目標，同時朝2050全信義企業集團100%淨零排放的目標邁進。

為解決全世界面臨的氣候變遷問題，財團法人台灣永續能源研究基金會結合各界力量，組成「淨零排放聯盟」，號召各大組織、企業之總部和辦公室，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零排放概念。為呼應聯合國及國際2030 減碳目標，矢志讓組織總部及辦公室據點於2030年達成淨零排放目標。

信義房屋表示，透過購買綠電的方式，今年已使17家碳中和門市每年可以減少超過20萬公斤的二氧化碳排放量，成為全台首家直接使用綠電達到門市碳中和的房地產業者，近程目標希望可以在2025年達到信義房屋40%使用綠電、中程目標在2030年達到信義房屋100%使用綠電，並且2050年達到全信義企業集團100%使用綠電的永續目標。

面對暖化1.5℃挑戰，世界各地致力於減碳行動。信義房屋與世界同步，自主揭露企業碳排放情形。2020年自全球最大的碳揭露平台CDP(Carbon Disclosure Project)獲得領導等級的認可(A-)，為全台灣第一家獲此殊榮的不動產業，與台積電以及玉山銀行等15間大型企業並列領導等級。

已成立40年的信義房屋希望藉由宣示加入「淨零排放聯盟」，串連企業以及供應鏈重視氣候危機與自然環境浩劫議題，考慮後代的生存空間、傳達維護環境生態的重要性、學習與自然環境和諧共生；集眾智合眾力，帶動產業正面影響力，除了當下齊心抗疫，更希望激發全台各公司行號一同達到淨零排放目標，為地球多留一點綠，Countdown to Net Zero!

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