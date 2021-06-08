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蘇益仁：國產疫苗若通過EUA 應定位為「戰備疫苗」

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片

前疾病管制局局長蘇益仁表示，國產疫苗若順利通過二期臨床、並獲得衛福部緊急授權許可（EUA），建議政府仍應將國產疫苗定位為「戰備疫苗」，不要和已做完三期臨床的國際疫苗相提並論，讓民眾同等施打。

蘇益仁表示，現在若有國際疫苗進口到台灣，就應該讓民眾優先施打國際疫苗，除非台灣真的已到了緊急狀態， 民眾主動想自費施打國產疫苗時，才能開放給民眾施打。

蘇益仁指出， 國產疫苗所開發的新冠疫苗，目前正在進行二期期中分析，若是結果很好、則可以申請通過EUA。EUA的意思是緊急授權，且有時間限制，通過EUA不代表拿到藥證，政府不應該忽略「緊急授權」的精神。

蘇益仁指出，國際疫苗目前也是通過EUA後讓民眾施打，但這些歐美疫苗都已完成三期臨床。因此政府應該有所區隔，不應讓國產和國際疫苗放在相同的時間點，讓全民都能施打。他以高端疫苗為例，最初計劃通申請EUA的規劃產量是100萬劑，這個數量是依高危險族群數目去設計，而不是為了開放給一般民眾施打。

對於國產疫苗不要急著開打的另一個考量，蘇益仁另外指出，政府採購三千多萬劑疫苗，要是都在7月後才施打，後續將遇到10月起流感疫苗接種季節，全台醫療體系屆時恐無法負荷逾3,600萬劑的疫苗接種量。

蘇益仁表示，依照政府規劃，6月起安排每周100萬劑的新冠疫苗接種，前提是國外疫苗都能順利供應台灣，再加上國產疫苗若順利通過EUA，7月底順利開打，接下來五個月全台將有三千多萬劑新冠疫苗必須完成施打。但是，每年自10月起正逢流感疫苗接種季節，估計有六百多萬劑的數量。兩種疫苗加起來，全台醫療體系能夠應付麼多的施打量能嗎？

蘇益仁說，幾個月前，他不斷提醒政府應成立專責小組超前部署，或學國外，在戶外操場或遊樂園，統一施打，才不會像篩檢，全湧到醫院，癱瘓醫療體系。

他指出，最近雙北市已有一些想法其實很不錯，例如新北市可以利用體育場設置快篩及疫苗接種站，台北市也可以多開放一些場館安排後續的疫苗接種站。針對這些大型場所，政府只要安排好，每個大型場所只要配置少數幾名醫護人員，就可以讓民眾不需要一窩蜂全擠到醫療院所。

蘇益仁表示，台灣可以參考國外經驗，在任何政府指定的地點，不見得必須在醫療院所，開放只要有少數醫護人員在場，就可接種疫苗，這樣或許比較有機會解決暴增五倍的疫苗接種量。

新冠疫苗

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