台灣最缺這三類人才 外商人資公司總座分析背後原因

隨著新冠疫情蔓延，企業面對技能需求的快速轉變，尋找適任人才的難度創下15年來新高！根據萬寶華今（8）日發布的「人才短缺」調查指出，全球有69%的企業雇主反映尋找不到適合的人才，人才短缺最嚴重的地區發生在法國，有88%的雇主反映無法找到適合的人才；台灣則是64%的企業主認為面臨徵才困難。

萬寶華為了解全球雇主徵才困難情況，針對43個國家及地區，訪問了超過45,000名雇主，其中包括1,024名台灣企業，結果顯示64%台灣雇主表示人才難尋，略低於全球平均值（69%）。

至於2021年台灣人才短缺前八大職缺中，物流人員排名第一，這也是自調查以來首次成為最難找的人才。此外，超過一半的雇主指出抗壓力及適應力是最難尋得的軟技能。

萬寶華指出，今年台灣人才短缺職缺中，以物流人員、行銷業務、製造技術人員名列前三。

萬寶華台灣分公司總經理葉朝蒂指出，人才短缺是普遍的現象，從2009年迄今，全球人才短缺從30%逐步上升，疫情影響更創下15年來新高達到69%，台灣近期因為疫情狀況，電商蓬勃發展的同時，大量的訂單造成人員流動率提高，物流人員自然是稀有人才；半導體業過度集中在特定地區，當地的人才發展尚未配合上，也使得製造技術人員較難填補；另外，軟體工程師目前在各個產業中都供不應求，台灣軟體人才的素質好，吸引了不少外商公司來台灣招募軟體工程師，但目前國內人才培育不足，是軟體工程師人才短缺的主要因素。

此外，萬寶華這次的調查也一併詢問雇主在人才身上，最難尋得的軟技能是哪些？ 結果顯示，有超過一半的雇主（51%）認為，抗壓性與適應力是最難尋得的特質，其次是當責與紀律（35%），以及主動任事（35%）。葉朝蒂指出，這幾年市場變化迅速，尤其在疫情影響下很多事都充滿不確定性，如何在這樣的環境下承受壓力、做出改變，自然是企業主重視的特質。

至於全球人才短缺的情形，萬寶華的觀察是，就大中華區而言，台灣及香港的人才短缺問題皆較為嚴重，反觀只有28%中國大陸雇主有人才短缺問題。

葉朝蒂說明，中國大陸成為大中華區及全球最無徵才困難的地方，原因分析有兩個，一是有非常龐大的人才庫；其次是目前多數企業亟欲加速成長，大多敢投入更多資源吸引人才。就全球結果而言，人才短缺現象主要集中在歐洲地區，法國（88%）、羅馬尼亞（86%）以及義大利（85%）是全球徵才最困難的前三個地區。