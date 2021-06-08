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萬海宣布 重返美東航線

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）隨著訂造的二手船、新櫃加入，不斷的擴大市場版圖，現在不只是遠東-美西開闢固定航班，今天還宣布，重返遠東-美東航線。6月18日起開闢亞洲到美東航線（AA7），此航線將配置十艘2,800TEU~4,000TEU船型船舶擔任定期巡航服務並由台北港首航。

萬海表示，為拓展美東市場佈局以及提供客戶更完善及便捷的運送服務，萬海航運將自今年6月18日起開闢亞洲到美東航線，巡航一次共計70天，沿線的靠港順序為，台北(Taipei)-廈門(Xiamen)-蛇口(Shekou)-蓋梅港(Caimep)-紐約(New York) -薩凡納(Savannah) -台北(Taipei)。此航線可強化萬海航運亞洲至美洲間航線佈局，不僅提供客戶更多的裝卸港選擇，且縮短運送時間，以順應客戶的運送需求。

萬海日前公布單4月獲利每股稅後盈餘達2.75元，根據國內其他法人分析，去年以來萬海造船、造櫃的動作最大，如果全球海運景氣能持續下去，萬海的營收、獲利成長幅度可期。去年開始就陸續訂造貨櫃及增加船舶布局計畫，提前部署採購貨櫃數量已達8.2萬個TEU新櫃，陸續交櫃中，萬海今年手中多了許多新的貨櫃，再加上二手船陸續交船，今年也會有許多新船加入，成為推動營收、獲利成長新動能。

萬海 航線 東航

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