雅祥生醫成立專案小組 董座張鴻仁領軍要協助國人抗疫

雅祥生醫（6652）表示，公司投入新藥研發，目前已有兩項研發中藥物正在進行臨床三期試驗。另外公司自今年3月初，已預見全球疫情短期內無法結束，相關防疫產品的需求將持續增加，因此成立一專案小組，結合了防疫、醫療、藥事法規以及國際藥品行銷專家，期能適時協助國內抗疫。

雅祥生醫董事長張鴻仁，為國內知名防疫、健保及生技產業專家，目前同時也是上騰生技顧問（股）公司董事長，該公司係永豐餘集團的百之百子公司，具多年醫藥科技創新投資經驗，並擁有多位醫藥顧問。

雅祥生醫表示，有鑒於本波疫情快速升溫，各界對於新冠肺炎的相關檢驗試劑、疫苗與製藥藥品的需求日顯迫切。由於近期許多熱心人士持續提供許多相關訊息，特以雅祥公司為聯絡窗口，主要是因為雅祥擁有藥商執照，有利於任何醫藥品的進口。

雅祥說明，有意提供任何抗疫產品，而需專業協助者，請以電郵洽jc@eusol.com.tw，公司可協助不熟悉法規要求的民間團體、機構，一同協助抗疫。