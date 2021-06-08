菲、越工廠維持稼動率 台翰5月營收年增73％

塑膠射出大廠台翰精密（1336）5月合併營收1.84億元，去年同期因菲律賓廠受疫情影響而停工，今年在東南亞地區疫情緩解，產能稼動率回穩後，5月營收較去年同期成長73.49％。

累計2021年1至5月合併營收7.48億元，較去年同期增加12.05％。

台翰表示，面對越南地區疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍積極謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。

台翰目前與主要客戶持續保持緊密的聯繫，除了保持訂單良好的能見度，創造越南、菲律賓兩廠的產能稼動率可望平均維持在8成的水準，亦持續開發新材料及技術應用升級之模具設計、塑膠射出成型等產品，保持與不同產業客戶研發的新品量產的計畫，助力公司未來營運長期穩健成長動能。