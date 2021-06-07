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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

家電業熱心捐出清淨機、冷氣等逾650台 分送全台醫院

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

由中華民國電器商業同業公會全國聯合會號召，台灣電器業者捐贈總價值7851200元空氣清淨機及電子衣櫃給衛福部醫療物資組，分送到全台灣各大醫院病房。

全國電器公會理事長廖全平表示，此次的捐贈十分踴躍，廠商包括有聲寶捐贈100台清淨機，型號APKM22CS，市售價24900元。禾聯碩（5283）捐贈50台，型號HAP410Z1，市售價9900元。台灣日立江森自控空調設備捐贈50台型號UDPK62，市售價6990元。新視代（奇美）捐贈100台，型號AP06SRC1，市售價6388元。

和泰興業（大金空調）捐贈100台，型號MC55USCT，市售價14800元。台灣松下電器（Panasonic)捐贈100台，型號FP50HH，市售價9999元。台灣三洋電機（1614）捐贈100台清淨機，型號ABCM6，市售價6990元。

台灣樂金電器捐贈10台電子衣櫃，型號B723MR，市售價69900元。

廖全平指出，合計600台清淨機+10台電子衣櫃。己經全部完成配送到全台灣衛福部所指定醫院。

廖全平強調， 感謝東元（1504）透過台北市電器公會捐贈台北市政府防疫單位（各大醫院快篩檢驗站）45台每台價值13900元、總價值625500元，2.3KW移動式冷氣機，東元為讓移動式冷氣機充分發揮冷氣效果，特別派工程師到每個快篩站做貼心的安裝。

他指出，感謝聲寶（1604）透過台北市電器公會，捐贈台北市政府三個重要快篩站，30台每台價值3290元，總價值98700元捕蚊燈，再次感謝家電廠商的支持。

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