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軒郁國際5月營收1.1億 捐贈抗疫物資挺醫護

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

軒郁國際（6703）今(7)日公布 5月營收約1.1億元，累計1-5月營收5.31億元，較去年同期增加14%，主要是因旗下自有品牌電商平台iQueen愛女人購物網於疫情當下，網購業績持續增長貢獻整體營收攀升優於去年同期。

軒郁有鑑於世界疫情持續，自108年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司，軒郁正式以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團。在疫情來襲的當下，國人重視自身免疫力的提升，旗下保健產品尤其以夜酵素及益生菌為新普利之主力產品，營收亦因此受惠，業績較同期增加約3成。

軒郁指出，由於本土疫情嚴峻，全國醫護量能持續吃緊，醫療物資快速消耗。軒郁國際以實際行動協助紓緩醫療物資壓力，捐贈三軍總醫院防疫物資，包含防護衣、防護面罩及醫用手套，期望為防疫共盡一份心力，與第一線醫護人員攜手一同抗疫，守護民眾健康，盼台灣早日脫離疫情。

此外，為因應疫情，軒郁股東會將延期召開，但董事會先前已通過每股將配發7.5元現金股利，發放日將不受影響，預計仍於8月底前發放，將待決議後公告配發日。

疫情 營收 醫護人員

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