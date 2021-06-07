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保健品需求增加 晨暉5月營收3,000萬元創歷年同期新高

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

保健食品廠晨暉生技於今(7)日公告5月合併營收3,000萬元，較上月與去年同期成長9％及47％，創歷史同期新高；累計1-5月營收1.21億元。

晨暉表示，近期新冠疫情升溫，消費者更關注自我健康防護，進一步推升對保健食品的需求，本月除了大紅麴出貨維持在高檔之外，益生菌的出貨量也大幅增加，加上客戶拉貨動能強勁，推升營收開始增溫，5月合併營收3,000萬元，月增9％、年增47％雙成長。

展望下半年，公司將進入出貨旺季，除持續與「娘家」品牌合作主力產品「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」之外，將加強旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品行銷，並持續投入客製化產品開發，拓展多元市場，進一步擴大晨暉產品的市佔率，挹注未來業績成長。

營收 保健食品

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