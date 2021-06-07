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緯軟5月營收4.8億元、年增15.4% 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

IT服務商緯軟（4953）今（7）日公告5月合併營收達4.8億元，年增15.4%、月減1.1%，為歷史同期新高。緯軟表示，5月因中國大陸及日本放長假，工作天數較少，使營收較上月微降，不過營收仍較去年明顯增加，營運動能持續穩健成長。

緯軟今年首季合併營收13.7億元，年增20.2%、季增2.7%；稅後純益1.1億元，年增68.6%、季增12.3%；每股純益1.64元，優於去年第4季1.47元，以及去年同期0.96元。緯軟指出，上季營運貢獻主要來自金融科技與數位轉型需求成長，當前資服市況熱烈，公司也在近期成為中國大陸多家知名互聯網電商合作夥伴，因此樂觀預期營收將逐步以堆疊式成長。

緯軟去年年中以來營運持續增溫，已連續9個月改寫歷年同期營收新高紀錄；今年前5月合併營收達23.3億元，年增17.4%，也是歷史同期高點。緯軟董事長暨執行長蕭清志預期，今年緯軟全年營收可保持在二位數成長，並維持健康獲利。

緯軟表示，今年成長動能主要來自新興科技如AI大數據、雲端、5G等帶動，其中金融業加速數位轉型，動能最強；IT科技業方面，去年底緯軟陸續取得大陸指標客戶供應商資格，將在今年有所挹注；製造業如智慧製造、電動車等都是新的成長動能，預期今年來自這三大產業客戶的營收都將有10%以上的成長幅度。

營收

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