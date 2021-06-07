飛美需求強勁！華航台灣飛洛杉磯6月再增3班

飛美需求強勁!近來隨著台灣疫情嚴峻，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，航班供不應求，因為旅客需求大，華航（2610）雖然卡著「清零計畫2.0」專案，因應旅客需求，也將增加台灣-洛杉磯航班，由現在的每週1班，6月另外增加3班，增班日期為6/22、24日、29日 ，CI008台北(桃園)飛洛杉磯載客航班。

至於長榮航（2618）北美的客運則非常火熱，根據旅行社同業傳出的訊息，目前長榮飛洛杉磯、舊金山的商務艙訂位率已達到9成；其餘的豪華經濟艙的訂位率也都在8成以上，而且現在連紐約的訂位率都回升到7成。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍分析，美國加州6月15日起解封，美國線機票訂單自5月中旬開始陸續增加，赴美市場增溫，尤其美西洛杉磯、舊金山最熱門，包括求學、商務、疫苗都是原因。

華航考量到「清零計畫2.0」需求，機組人員的調度上會比較困難，然而，考量到旅客需求，針對特定城市增加航班，目前已經決定台灣-洛杉磯將進行增班，服務需要出國的旅客。

據了解，華航上周6月3日班飛台北-LA，訂位率近9成，周二即將要起飛的安大略航班，訂位率也很高；原本航空公司也會擔心有些客人訂位都最後會不搭，但6月3日實際載客率達到9成，其餘的北美航線訂位目前約7-8成。考量到旅客需求，評估人力後，將會增加洛杉磯服務班次。

旅遊達人表示，這次會出現去美國打疫苗有一個最重要的關鍵因素，就是到美國不用再受到居家檢疫14天，像北美的加拿大還需要居家檢疫14天，就算也是英語系，一般民眾興趣就會降低，而且即將要復學的學子也很頭大，只能在台灣排隊打到疫苗後，再前往唸書，所以飛美國打疫苗才會成為現在最熱門的議題。