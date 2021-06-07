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三級警戒延長 線上學習平台送免費學習課程供居家進修

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情提升的三級管制將延長到28日，線上教育平台業者也積極加入服務學生行列。亞洲自學領導品牌 Snapask 時課問今（7）日與新北市教育局攜手合作，針對應屆高三生以及國中學習扶助學生，免費提供2,000份「線上學習大禮包」，內容包含線上即時問答服務、國英數線上課程。此外，針對高三生還特別提供指考歷屆詳解，讓應屆指考生居家衝刺也能衝出好成績。

Snapask時課問表示自雙北地區停課開始，便推出「應援高中生計畫」，免費提供高中線上直播課程的「進度攻略班」，也推出線上問到飽方案，協助學生防疫在家不停學。這次更與新北市教育局合作，提供兩千位的新北市學生「線上學習大禮包」，初估總市價超過新台幣700萬元。新北市的學生僅需向學校老師索取專屬兌換碼，下載Snapask App完成註冊、輸入兌換碼後，就可使用。

PChome網路家庭集團旗下語言學習服務Lingvist台灣團隊宣布即日起釋出萬份英文線上學習課程，包含個人版及教育版，免費提供給全台學子及民眾，以實際行動陪伴全台學生共度非常時期，幫助學生在停課期間，能透過AI大數據學習系統，背好英文單字。

配合全台防疫政策，近期各級學校啟動遠距教學，居家數位學習更成為重要議題。Lingvist台灣團隊即日起至7月10日前，推出1萬份個人版「月方案」免費領取活動，12月31日前釋出7萬份教育版「季方案」給10人以上的團體免費申請使用，幫助學生在家學習，及提供教師線上授課的多元工具。

指考 停課

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