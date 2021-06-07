亞洲疫情升溫 台塑三寶Q3「旺季不旺」

亞洲及歐美的疫情變化呈現兩樣情，雖然歐美國家施打疫苗後疫情降溫，帶動經濟活動逐漸恢復正常；但亞洲疫情升溫造成需求降弱，加上運價高漲影響石化原料去化，「台塑三寶」今天保守預估第3季營收將比第2季持平或衰退，「旺季不旺」。

台塑四寶今天以書面方式進行業績說明，展望6月及第3季，受到亞洲疫情升溫，以及石化品價格漲多後，下游客戶居高思危，保守氣氛轉濃。台塑（1301）、台化（1326）都預估6月營收將低於5月，且第3季營收較第2季衰退。僅南亞（1303）因為有電子材料事業撐腰，估6月營收比5月略增，第3季營收和第2季持平，表現一支獨秀。

整體而言，第3季原本應該是石化業的傳統旺季，但疫情打亂淡旺季節奏，今年上半年石化業表現超預期，基期墊高後，下半年成長力道打折扣，台塑三寶第3季營收成長動能將熄火。

台塑董事長林健男分析，歐美等先進國家疫苗施打普及，經濟活動逐漸恢復正常，包括美國初領失業救濟金人數連續4周創疫情爆發後新低、新屋銷售量也較去年同期大幅成長，復甦訊號明顯。但亞洲疫情升溫，包括台灣、印度、東南亞都爆發新一波疫情，多國封城再起，除壓抑經濟活動，更重要是上述國家皆為重要生產基地，如果疫情影響到供應鏈，恐造成供應鏈中斷，拖累全球經濟復甦。

台化副董事長洪福源也認為，包括國際油價及石化品價格，自去年4月疫情爆發後的極度低谷逐步回升，到今年5月上旬達到最高峰。惟原料大漲後，壓縮到下游廠商經營，在居高思危及貨源充裕的情況下，最近觀望保守氣氛變得濃厚。他觀察過去三周，石化品開始出現下跌，平均跌幅約一成，ABS等塑膠類原料價格雖然還在高位盤整，但潛在的下跌壓力是存在的。

整體而言，洪福源認為第3季變數不少，包括不合理的海運運價影響到大陸外銷，台灣的水情和限電危機影響到內外銷流暢度，加上越南的疫情更是潛在危機。

至於南亞因為有電子材料事業撐腰，營收相對抗跌。南亞董事長吳嘉昭表示，第3季為電子業的傳統旺季，預估在歐、美、大陸等大國經濟強勁復甦下，景氣將進一步提升。另外銅價走高，供應鏈下游恐慌性需求增加，下訂與備庫相當積極，有利南亞的銅箔、銅箔基板等電子材料第3季營收成長；但他也坦承，化工產品隨各項原料價格攀高後，下游已出現轉嫁困難，影響價格漲勢，南亞第3季化工產品營收將略減。