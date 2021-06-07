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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

TBC捐款兩千萬 挹注營運地區政府添購防疫物資

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全台新冠肺炎確診人數已經破萬人，除了雙北緊繃，桃園也高度戒備，苗栗傳出電子廠移工群聚感染擴大。主要市場在南桃園、台中等地的有線電視系統業者、台灣寬頻通信（TBC）今天宣布，旗下5家有線電視業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視，將聯合捐贈合計2,000萬元的防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力和添購防疫物資等，支持前線醫護人員。

TBC表示，5月初已經升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需。TBC表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也幫助台灣挺過疫情難關。

有線電視 疫情

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