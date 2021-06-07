奇美捐百台智能空氣清淨機 送彰化、雲林等10醫療院所

奇美家電響應由全國電器公會廖全平理事長所召集的捐贈清淨機活動，此次奇美捐出智能空氣清淨機AP-06SRC1共計100台予衛福部醫療物資組，分別寄送彰化。 雲林、 嘉義、 台南、 高雄等共10間醫療院所。

奇美家電指出，智能空氣清淨機AP-06SRC1具有全面清除空氣霾害 ，智能啟動淨化看得見的特色；採空氣力學原理，形成360˚進風(下進風、上出風)，能快速循環空氣，高效抑菌除臭、強效濾淨PM2.5。

此外， Smart Sensor搭載可偵測PM2.5感應器，隨時偵測環境中的細懸浮微粒，透過四種燈號顯示空氣品質狀態，並自動調節風量，加速過濾，讓淨化看得見。

疫情期間，奇美家電強調，相關防疫家電產品如吸塵器、空氣清淨機等，單月最高成長35%，廚電亦成長25%。其他周邊如居家學習的檯燈也成長近40%。