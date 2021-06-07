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大同一駐外點員工確診 公司：不影響營運

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
大同今（7）日表示，公司一名駐外點服務工程師於上周五（6/4）確診，目前已在防疫旅館隔離。圖／聯合報系資料照片
大同今（7）日表示，公司一名駐外點服務工程師於上周五（6/4）確診，目前已在防疫旅館隔離。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）今（7）日表示，公司一名駐外點服務工程師於上周五（6/4）確診，目前已在防疫旅館隔離，尚無出現症狀。大同表示，公司業務及營運一切正常，不受該事件影響。

大同指出，該員工原非其他疫調匡列對象，不過因為公司採行高規格防疫措施以控管內部風險足跡，主動要求駐外點服務員工進行採檢，以降低疫情傳播風險。該員工為駐外點服務工程師，於6月3日進行檢測、6月4日通知確診，確診前最後一次進總公司為5月10日，該員工至目前為止尚未有染疫症狀發生。

大同上周因接獲公司內一名行政幕僚確診通知，公司已完成辦公室、公共區域與空調系統全面清潔消毒作業，並追蹤接觸員工健康狀況。大同指出，集團在疫情初期就已實施分流、分區、居家上班，並要求每日強制佩戴口罩、量測體溫、勤洗手、工作環境定期清潔消毒，嚴格執行防疫措施。

大同強調，公司營運未因員工確診事件而受到影響，一切業務正常運作。

大同 疫情

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