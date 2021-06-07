棒辣椒推《二之國》IP手遊新作 8日上市
興櫃遊戲業者棒辣椒今（7）日宣布，旗下全新IP手遊《二之國：交錯世界》現已開放預先下載，將於明日早上9點在台港澳搶先全球上市。
棒辣椒表示，該遊戲是以《二之國》IP為基礎形塑世界觀，採用Unreal 4遊戲引擎，畫面由日本吉卜力工作室打造3D全彩畫面，搭配日本知名音樂家久石讓作曲音樂，在手機平台上展現高品質手遊，提供玩家耳目一新的體驗。
棒辣椒去年合併營收8.4億元，年增1.8%；稅後純益264.3萬元，較前年虧損1,162.8萬元轉盈；每股純益0.22元，優於前年每股虧損0.96元。
棒辣椒在去年11月推出棒球手遊《全民打棒球PRO》，獲得廣大玩家好評，大幅推升業績表現。棒辣椒今年前4月累計合併營收達4.5億元，年大增82.8%，預期新手遊上市後將進一步推升營收，成為第3季主要的成長動能。
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