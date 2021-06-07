國際油價反彈助攻 台塑四寶5月營收逆勢月增3.6%

「台塑四寶」今天公布5月營收，其中受惠國際油價反彈，由台塑化（6505）領軍上攻，四寶5月合計營收1,438億元，較去年同期大幅成長87.9%，也比4月再增加3.6%，表現逆勢突圍。

受到亞洲地區疫情復發，以及中下游石化品價格漲多後，各產品走勢開始出現分歧，銷售量價互有消長，「台塑三寶」台塑、南亞（1303）、台化（1326）今天公布5月營收，都比4月略微下滑，但幅度不大，跌幅皆小於3%。

反觀國際油價持續墊高，屬於石化上游的台塑化，受惠煉油廠年度定檢結束，搭配煉製毛利逐步回升，5月平均每日原油煉製量順勢拉高到38.2萬桶，比4月的34.4萬桶增加3.8萬桶，煉油售量增加，推升台塑化5月營收529.26億元，比4月逆勢成長13.7%，年增率高達106.1%，一舉率領「台塑四寶」5月合計營收不減反增，比4月逆勢成長3.6%。

如果以年增率來看，因為去年此時新冠肺炎疫情蔓延歐美，市場需求急凍，營運基期偏低，台塑四寶5月營收比去年同期大幅成長87.9%，展現出強勁的復甦力道。

台塑5月營收243.47億元，較去年同期大幅成長80.9%，與4月打成平手，再創歷年同期新高。在主要產品的行情方面，台塑EVA廠設備檢修結束，5月恢復生產正常，加上大陸太陽能封裝膜需求強勁，5月EVA銷售營業額增加4.6億元；但PVC由於印度疫情嚴重，交運進度緩慢，加上客戶預期PVC行情下跌，提貨意願降低，台塑5月PVC銷售營業額減少2.3億元。不同產品各有消長。

南亞5月營收344.84億元，較去年同期大幅成長77.6%，比4月略減1.2%。南亞董事長吳嘉昭表示，南亞5月份各產品營運維持良好，營收之所以較4月減少，主要因為環氧樹脂客戶調節採購進度，本月購買量減少；以及EG（乙二醇）售價有略為下跌，但銅箔基板、聚酯產品營收增加。

台化5月營收321.35億元，年增率高達78.4%，月減2.8%。台化副董事長洪福源說明，PX（對二甲苯）與混合二甲苯加工價差縮窄，台化芳香烴三廠（ARO-3）的PX減產以降低損失；但ABS及PP（聚丙烯）行情仍在高點，5月售量提高。