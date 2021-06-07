快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視察移工宿舍 侯友宜：建立快篩及發放防疫獎金

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書

疫情持續升溫，全台陸續爆發移工群聚感染事件，新北市長侯友宜今（7）日前往位於疫情熱區土城的燿華電子（2367）移工宿舍訪視，瞭解工作場所及住宿空間分流狀況。侯友宜表示，企業須與周遭醫療院所合作，將快篩納入防疫措施，並指示勞工局三天內要完成轄內50人以上的移工宿舍的訪視。

侯友宜今早到燿華電子，肯定公司有做到應有的防疫措施，像是公共用餐區域桌面有設置隔板，且安排梅花座，宿舍內共用的衛浴每天上下午都有清潔消毒，宿舍內也有管控非住同間房的移工群聚。

侯友宜現場也提醒公司，雇主跟仲介可提供移工日常生活所需的協助，減少移工非必要的外出，落實低度活動。市長建議，可以加發放防疫獎金鼓勵移工不外出，這比我們任何宣導及強制規定都還有效。

勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北市約有9.7萬名移工，全國第三高，新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在三天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

移工 宿舍

延伸閱讀

侯友宜：新北市民宅在家 用視訊代返鄉

移工大規模感染 侯友宜：雇主應給不外出獎勵

全力抓隱形確診者 新北再增蘆洲、新莊快篩站

擴大疫苗優先施打 侯友宜：75歲以上、洗腎患者都要

相關新聞

桃園捷運宅 大湳站買氣燒

國內民眾購屋指標行為之一就是逐捷運而居，其中目前市場高度矚目就是在興建中的桃園捷運綠線。據實價登錄網資料顯示，近一年捷運...

「航母級」購物城開發案進駐 台中高鐵特區房市吸金

總投資金額達350億元的台中高鐵「超級娛樂購物城」將於6月底開標，兩投標集團無論新光人壽或廣三SOGO何者奪標，台中高鐵...

挺火神英雄抗疫 遠雄捐2.2萬個防疫物資

新冠疫情全台延燒，為讓第一線防疫人員能有足量防疫物資，能安心值勤。遠雄文教公益基金會捐贈防疫物資：遠雄表示，物資包含全身...

智邦擴大預防性防疫 未來定期全員篩檢

根據中央流行疫情指揮中心發布資料，截止6月7日為止，智邦科技（2345）有12位員工確診，都已安排接受醫療隔離照顧，目前...

飛美需求強勁！華航台灣飛洛杉磯6月再增3班

飛美需求強勁!近來隨著台灣疫情嚴峻，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，航班供不應求，因為旅客需求...

快窒息了！賴正鎰籲房地合一與實登2.0「延後實施」

全國商總主席賴正鎰今天指出，五月以來賞屋客人幾乎全部消失，營建業幾乎快窒息，「建築業已經送急診待救」，營建工地原本就很缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。