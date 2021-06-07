視察移工宿舍 侯友宜：建立快篩及發放防疫獎金

疫情持續升溫，全台陸續爆發移工群聚感染事件，新北市長侯友宜今（7）日前往位於疫情熱區土城的燿華電子（2367）移工宿舍訪視，瞭解工作場所及住宿空間分流狀況。侯友宜表示，企業須與周遭醫療院所合作，將快篩納入防疫措施，並指示勞工局三天內要完成轄內50人以上的移工宿舍的訪視。

侯友宜今早到燿華電子，肯定公司有做到應有的防疫措施，像是公共用餐區域桌面有設置隔板，且安排梅花座，宿舍內共用的衛浴每天上下午都有清潔消毒，宿舍內也有管控非住同間房的移工群聚。

侯友宜現場也提醒公司，雇主跟仲介可提供移工日常生活所需的協助，減少移工非必要的外出，落實低度活動。市長建議，可以加發放防疫獎金鼓勵移工不外出，這比我們任何宣導及強制規定都還有效。

勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北市約有9.7萬名移工，全國第三高，新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在三天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。