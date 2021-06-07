葡萄王生技5月合併營收再度雙位數成長 年增18.5%破同期新高

葡萄王生技集團延續成長力道，5月營收9.2億元，月增20.69%、年增18.49%；累計今年前5月營收36.6億元年增5.68%，雙雙超越去年同期。三大事業體皆是雙位數成長，營收符合預期，營運向上趨勢明確。

圖／葡萄王 提供

台灣葡萄王5月營收年增58%，累計1-5月年增46%。今年是葡萄王代工元年，5月代工業績交出年成長率3位數好成績；單月年增281.67%，累計1-5月年增118.82%。除了維持穩定的接單與出貨，目前積極安排線上展會，以布局海外新原料市場。自有品牌5月份，雖下半月受疫情影響，但仍維持22%年成長率。全通路延續母親節檔期保健食品銷售，加上新品鹿胎盤馥活膠囊上架，結合藝人及網紅站台製造話題，業績成長明顯；機能性飲料搭配高收視率職人劇「火神的眼淚」，實體通路市場較去年同期增加，貢獻整體營收。因應疫情居家銷售需求，各通路配合線上訂貨APP結合外送平台，提供消費者多元且即時服務。

上海葡萄王5月營收月增8.07%、年增20.66%，累計1-5月年增25.17%。目前接單穩定，訂單陸續回籠能見度維持90天，預估6月份業績仍能維持年成長正向趨勢。5月份剛結束的上海展會（美博會），已有多家新客戶預計下單；緊接著6/23-6/25在上海有一場大規模的保健食品展，上海葡萄王將持續招攬新客戶，延續營收成長能量。

葡眾5月營收7.3億元，寫下單月營收同期最佳，月增21.85%、年增15%。受本土疫情爆發且疫苗尚未普及化影響，大眾對自我防疫意識提升，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加。配合國內進入疫情第三級警戒，落實公司內部防疫作為，葡眾以直播凝聚會員士氣，維繫組織活絡，同時也透過網路交易平台正常出貨，未來營收正向展望。

國內疫情嚴峻之際，全民防疫除了配合政府各項防疫規定，外出全程配戴口罩、勤洗手、量體溫、保持安全社交距離，非必要別出門之外，提升個人內在免疫保護力更是關鍵。葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，以「健康專家，照顧全家」品牌使命，提供優質、健康的產品，陪伴大家對抗疫情。