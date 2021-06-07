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富邦證券部分公司 對外營業時間縮短至下午2點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

因應疫情變化，富邦證券今(7)日調整雙北、基隆、桃園、台中、苗栗、彰化及花蓮等縣市分公司對外營業時間缩短至下午2點止。富邦證券為維護各地營業場所員工安全，維護客戶權益，並減少人員流動強化防疫，日前已擴大居家辦公比例，降低人員流動；同時，提升第一線同仁防疫配備，分公司更是維持每日清潔消毒，今日進一步縮短分公司營業時間。

富邦證券這次調整服務時間及暫停臨櫃開戶的分公司包括：基隆、台北、敦南、陽明、內湖、仁愛、建國、三重、板橋、永和、新店、桃園、中壢、苗栗、台中、南屯、彰化、員林及花蓮，共19家分公司，富邦證券貼心提醒投資人多加留意營業時間。

另外，富邦證券全台分公司營業大廳電視牆及單機持續關閉，目前人流上限管控人數為3人，若客戶仍有到現場服務的需求，也請配合進入營業場所前戴口罩、量體溫及實聯制等防疫措施，並耐心等候；或臨櫃前可先行電話預約，避免久候。富邦證券提供完善且24小時不打烊的線上服務，歡迎投資人多加利用。

富邦證券表示，最在意的是同仁、客人及社會大眾的健康，也將持續密切注意疫情發展，動態調整各項營業及服務。

富邦 疫情

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