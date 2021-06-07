鳳凰旅遊挺醫護 捐行動隔離採檢艙

即便在疫情影響下，旅遊業受到相當大衝擊，唯有全民同心、團結抗疫，才能讓疫情盡快降溫。鳳凰（5706）旅遊為減輕醫護人員的負擔，拋磚引玉以「鳳凰旅遊基金會」名義捐贈含冷氣空調的TranQube獨立行動式隔離採檢艙，一起為台灣防疫加油打氣，也希望未來能有更多企業團體一起加入力挺醫護的行列。

鳳凰旅遊表示，近期台灣本土疫情嚴峻，大幅增加採檢需求，政府及醫院各單位紛紛架設快篩站，提供有症狀的民眾快速篩檢，即時救治。鳳凰旅遊捐贈「隔離採檢艙」受贈醫院，醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院及天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院安康院區。

疫情當前，全民一起防疫，鳳凰旅遊考量醫護人員卻必須在炎熱的天氣穿上防護衣、手套，長時間進行大量檢測，不僅辛苦，更要面臨極高的染病風險。關設備將陸續到位，有了獨立行動式隔離採檢艙，醫師和病患各有不同空間，大幅減少篩檢感染風險，讓醫護人員在較為舒適且安全的環境下，安心守住台灣第一防線。

另外，鳳凰旅遊也配合政府落實防疫措施，全面暫停出團（將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策隨時調整），公司內部進出亦採實聯制，並加強環境消毒，員工上班期間一律配戴口罩，保持社交距離，且每日自主回報體溫測量，確實做好自我健康管理。