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2021亞洲生技大會 如期舉行

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會於今（6）日共同宣佈，2021亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2021)」將於7月21日至25日如期舉行。今年大會主題為「疫情生技產業再出發 」，將聚焦在疫後生醫新趨勢與機會，共要探討全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療，及投資與區域合作等五大重要領域。

今年並將邀請多位重量級國際講者分享，包括2020年諾貝爾醫學獎得主麥可‧霍頓（Michael Houghton）以及有「生醫愛迪生」之稱的MIT知名發明創業家羅伯特·蘭格（Robert Langer）等全球知名講者與會。其中蘭格更是目前當紅的莫德納（Moderna）公司共同創辦人。

台灣生物產業發展協會表示，今年亞洲生技大會主要活動，將包含論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台（One-on-One Partnering）、公司展望說明會等。在展覽部份已吸引超過559家廠商參展，歐美菲澳等近百家國內外公司參與公司展望說明會，結合國際商機媒合，期盼生技醫藥産業，在疫後的新時代，提供更多國際化夥伴商機媒合的機會。大會並將於7月19日開放優先預覽，讓與會者更多時間了解參與公司及規劃媒合。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，在疫情中，各國藉生技產業提供檢驗檢測服務及疫苗等防疫產品對抗疾病，台灣生技界也有所貢獻；在疫苗問市，各國逐漸解封的同時，臺灣生技產業要進一步，尋求國際合作伙伴，在國際價值鏈中佔有一席之地。

為擴大國際參與、布局全球，大會也特別召開國際委員會，成員包括全球BIO生技協會國際事務執行副總裁Joseph Damond、日本生技產業協會（JBA)）業務執行理事塚本芳昭、香港生物科技協會（HKBIO）主席于常海、韓國生技產業協會(Korea BIO) 主席Christopher Ko、新加坡科技研究局(A*STAR)實驗藥物研發執行長Damian O’Connell、泰國生命科學中心(TCELS) 副執行長Sirasak Teparkum、印度Jananom Private Ltd. 創辦人Murali P.M.、國際知名生技媒體BioCentury總裁David Flores及台灣美國商會執行長Andrew Wylegala。會中國際委員均表示，將積極協助宣傳及推動擴大參與。

李鍾熙也表示，亞洲生技大會將邁入第三年，為更快與國際銜接，更方便促成媒合，會優先開放預覽「線上展覽」與「公司展望說明」，也提前進行一對一商機媒合會，讓與會者有更多時間了解參與公司及規劃媒合，與會者也可主動出擊，在最佳時段參加媒合會，跨越時區及地域，創造更多商機。

而今年跨國藥廠參與力度也更甚以往，包括安進(Amgen)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、必治妥施貴寶(BMS)、中外製藥(Chugai)、思拓凡(Cytiva)、禮來(Eli Lilly)、葛蘭素史克(GSK)、嬌生(Johnson and Johnson)、默沙東(MSD)、諾華(Novartis)、輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)、武田(Takeda)、羅氏(Roche)等均參與在展覽或於論壇擔任講者。

生技產業 灣生 疫情

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