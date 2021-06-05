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海運旺季報到 運價全面翻漲
海運旺季到來，缺船、缺櫃及塞港問題未能完全解決，最近北美還有解封商機加持，遠東到美東每40呎櫃更一舉突破8,000美元大關，達8,475美元，周漲幅逾11.03%；不只是亞洲去程北美飆漲，現在北美到亞洲的回程也要漲，市場傳出長榮已發出通知給客戶，預計7月15日加收綜合費率上漲附加費（GRI）每40呎分別加收100到200美元
根據昨（4）日公布最新一期運價，遠洋出發到主要航點全面上漲，包含了遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價均同步續創新高，SCFI貨櫃運價指數達3,613.07點，較前一周的3,495.76點，上漲117.31點，漲幅3.35%，持續創新高。
受惠於美國即將在7月大解封，加上許多地區民眾想盡辦法到美國施打疫苗，相關的復甦需求強勁，各通路準備的物資全面增加。
遠東到美東直接站上8,475美元，周漲幅逾11.03%，遠東到美西上周回檔，本周的周漲幅逾9.28%，每40呎櫃來到4,826美元，再度寫下新高。
貨櫃輪市場熱絡到回程都能加收GRI，從美國到亞洲主要港口每20呎櫃漲80美元，每40呎櫃漲100美元，至於從美國及波多黎各到到其他地區每20呎櫃漲160美元，每40呎櫃漲200美元。
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