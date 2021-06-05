聽新聞
test
0:00 / 0:00

海運旺季報到 運價全面翻漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

海運旺季到來，缺船、缺櫃及塞港問題未能完全解決，最近北美還有解封商機加持，遠東到美東每40呎櫃更一舉突破8,000美元大關，達8,475美元，周漲幅逾11.03%；不只是亞洲去程北美飆漲，現在北美到亞洲的回程也要漲，市場傳出長榮已發出通知給客戶，預計7月15日加收綜合費率上漲附加費（GRI）每40呎分別加收100到200美元

根據昨（4）日公布最新一期運價，遠洋出發到主要航點全面上漲，包含了遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價均同步續創新高，SCFI貨櫃運價指數達3,613.07點，較前一周的3,495.76點，上漲117.31點，漲幅3.35%，持續創新高。

受惠於美國即將在7月大解封，加上許多地區民眾想盡辦法到美國施打疫苗，相關的復甦需求強勁，各通路準備的物資全面增加。

遠東到美東直接站上8,475美元，周漲幅逾11.03%，遠東到美西上周回檔，本周的周漲幅逾9.28%，每40呎櫃來到4,826美元，再度寫下新高。

貨櫃輪市場熱絡到回程都能加收GRI，從美國到亞洲主要港口每20呎櫃漲80美元，每40呎櫃漲100美元，至於從美國及波多黎各到到其他地區每20呎櫃漲160美元，每40呎櫃漲200美元。

延伸閱讀

美國5月就業穩健回升 Fed不必急於退場

美數據大好加深央行緊縮疑慮 亞股跌多漲少

美國釋出疫苗台灣在列 陳時中：非常歡迎且感謝

六四32周年美國發聲明 陸外交部反批美人權劣跡斑斑

相關新聞

中鋼打擊囤貨 暫停外銷

為打擊可能的囤貨問題並解決國內工具機、機械業者供料需求，中鋼昨（4）日宣布祭出三招協助相關產業，包括偕同相關公會調查供料...

海運旺季報到 運價全面翻漲

海運旺季到來，缺船、缺櫃及塞港問題未能完全解決，最近北美還有解封商機加持，遠東到美東每40呎櫃更一舉突破8,000美元大...

專家帶路／南港區工業住宅多 購屋先打聽清楚

信義房屋南港站前店專案經理張益銓表示，南港區內雖然公共建設、大型商業開發案非常發達，但是住宅量體較小，而且區域內有不少工...

名人找個家／吳宗豐 鍾情透天厝

翔名科技董事長暨總經理吳宗豐創業後，曾買過預售的住宅大樓的高樓層。但由於對大地震的恐懼，決定賣掉大樓的房子，改買雙併的透...

捷運南港區房市 錢景閃亮

台北市南港區房市景氣，近年來隨著各項公共建設及大型商業開發案的進行，帶來龐大的白領上班族居住需求。雖然近月以來受到新冠肺...

打擊囤貨 工具機業：中鋼務必說到做到

中鋼昨（4）日宣布祭出三招打擊可能的囤貨情形，並協助解決國內機械業、工具機供料問題，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。