台塑麥寮 設快篩站

經濟日報 / 記者曾仁凱宋健生／台北報導

京元電竹南廠爆發移工群聚染疫事件，昨（4）日也傳出台塑麥寮六輕行政大樓一名近期離職的約聘女員工，被家人傳染確診，公司第一時間對有接觸史的十多名台塑麥寮員工造冊並居家隔離。西部半導體廊道緊張，台中大肚山沿線的機械產業更是全面戒備，強調只要政府一開放，就會採購快篩試劑自主快篩，避免群聚感染。

昨天網路上流傳有台塑麥寮員工截圖，通訊軟體LINE的對話框中顯示要求某棟宿舍某層樓住宿人員立刻回房、準備接受快篩，只要快篩陰性即可回工作崗位。台塑麥寮管理部主管表示，因一位女性約聘環境巡檢員，專案結束後、上月31日離職，但後來確診。台塑得知新冠疫情確診者足跡後，近兩天進行清消，並請曾與確診者接觸的十多名員工在家自主健康監測，暫時不用到辦公室上班，等候衛生單位通知。

應雲林縣衛生局要求，台塑麥寮園區昨日緊急成立快篩站，下午安排200多名有接觸史的員工快篩，針對廠區與宿舍區進行清消。目前廠區運作一切正常，營運面不受影響。

台中工業區是國內最大的工業區之一，工業區服務中心可派人到廠內作篩檢。中科管理局昨天也完成快篩站的建置，下周二開始受理園區廠商員工線上預約快篩。目前中科園區從業員工約5萬多人，外籍作業員有4,999人，另有外籍專業人士333人。

上銀董事長卓文恒表示，企業自主快篩比較放心，以上銀為例，台中市府公布確診者足跡，員工如果在前後10分鐘內進出，就必須居家自主健康管理14天，如能快篩並確定未感染，就能立即上班，不致對生產造成影響。

台塑 上銀

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