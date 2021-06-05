圍堵防疫破口 傳產總動員

科技業染疫有擴大情勢，傳統產業緊急強化圍堵行動。中鋼、裕隆、統一和大成等集團全力總動員，要做到滴水不漏、防堵破口出現。各家營造廠也嚴陣以待，對移工管理更嚴格，避免因染疫造成工程停擺。

中鋼執行副總黃建智表示，每天召集相關部門開會討論，首先依據CDC最新的指示調整執行項目；清點所有人員的健康狀況，包括員工、眷屬和協力廠的員工、眷屬們，只要被匡列均納入追蹤範圍。並追蹤海外子公司當地的疫情變化，像印度疫情日趨嚴峻，印度子公司總經理賴漢釧等五名台籍員工都已撤回台灣，依規定隔離、觀察。

裕隆各單位員工開始分區、分流辦公，針對外賓（訪客、交貨司機、施工廠商）、內賓（集團企業、駐廠外包）、員工等，嚴格實施控管，包括居住地在疫情警戒標準第三級地區、或曾涉足確診案例足跡的廠商禁止入廠，員工則居家辦公。交貨司機僅能於廠區規範區域交貨，不得直接進入庫房區域，卸貨後再由公司補給單位員工協助一一將各類零部件分別運送至各工廠之生產線，雖然增加作業時間，但為降低員工感染風險，公司全面落實執行。

統一工廠聘用外勞不多，既有的外勞已工作較長時間，新外勞來則有基本配套，包括隔離14天、需有檢疫報告等，所有人進入工廠都要戴口罩與量體溫，宿舍區定期消毒。大成表示，電宰場的外勞較多，配套措施也是請新進外勞需隔離14天和提供檢疫報告。

達欣工發言人暨副總經理陳士修指出，這波疫情來得又急又快，政府嚴格規定，只要一個工人染疫、工地就需全面停工21天，各家營造廠嚴陣以待，對移工管理更嚴格，不僅集中管理且需團進團出。