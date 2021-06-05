打擊囤貨 工具機業：中鋼務必說到做到

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

中鋼昨（4）日宣布祭出三招打擊可能的囤貨情形，並協助解決國內機械業、工具機供料問題，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示樂觀其成；不過他強調：「希望這次不會雷聲大，雨點小」，拜託中鋼務必要說到做到。

「這次真的要請中鋼幫幫忙！」許文憲說，工具機廠雖然接單滿滿，但包括海運、裝箱、關鍵零組件、鋼材等原物料，幾乎是萬物皆漲，加上新台幣狂升，都不利台灣工具機在全球市場競爭，業界甚至憂心恐將出現供應鏈轉移危機。

許文憲表示，以加工中心機為例，鋼鐵材料就占了30%以上的用料成本，車床約占27.5%，公會近期不斷接獲會員反應，鋼材價格持續飆漲，已嚴重影響業者接單與生產。

許文憲強調，中鋼雖是上市公司，但仍負有扶植台灣產業發展責任，經過經濟部居間溝通協調後，業界明顯感受到中鋼的誠意，但也希望這次不是只喊喊口號，而是有實際的作為，來壓抑中盤、小盤商的蠢蠢欲動。

中鋼 工具機 新台幣

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