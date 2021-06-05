中鋼打擊囤貨 暫停外銷

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
圖／經濟日報提供
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為打擊可能的囤貨問題並解決國內工具機、機械業者供料需求，中鋼昨（4）日宣布祭出三招協助相關產業，包括偕同相關公會調查供料情況、全面清查中鋼體系是否有囤貨等情形，並將暫停部分鋼品外銷，優先滿足國內相關業者需求。

中鋼指出，已於3日呼籲鋼鐵同業、產業用戶共同維護國內市場秩序，昨日更配合經濟部工業局及鋼鐵公會依2日會議共識，函文請機械公會、工具機公會等協助所屬會員調查供料通路、價格漲幅與交貨狀況等，共同釐清業者遭遇瓶頸。

其次，主動全面清查現有供應體系下，客戶是否有上述壓倉囤貨、惜售哄抬價格的投機行為，如查獲屬實，將採取必要措施包含減料、斷料甚至解約，以共同維護市場秩序。

中鋼強調，上述清查過程中，若有鋼料非屬中鋼貨源者，將提請政府相關部門包括公平會、公共工程會、工業局等協助查處。

第三，中鋼為進一步緩解國內工具機及機械業者對鋼鐵原料殷切需求，將在現有供料基礎上，優先滿足國內工具機及機械業者需求，暫停部分鋼品外銷。

中鋼主管說，今年以來景氣復甦產業需求快速回溫，唯在第二波疫情衝擊、物流運量受阻等各種大環境條件下，全球鋼鐵市場均面臨供不應求局面，台灣身處國際供應鏈重要環節，也無法置身事外。

中鋼去年底2號高爐完成大修重新點火運轉後，已發揮最大產能，並透過調降外銷比率，同時採行穩健溫和漸進式調整鋼品盤價策略，在產量、價格上都充分支持下游用鋼業者。

不過，儘管如此，在進口鋼價逐月飆升下，頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售等投機行為，嚴重破壞上下游一體的產銷平衡及市場秩序。

經濟部於6月2日召集鋼鐵公會、機械公會、工具機公會及中鋼公司，商討如何穩定市場供需，為配合政府抑制投機行為，中鋼祭出這三招，期使台灣全體用鋼產業鏈發揮最大綜效，營造共存共榮的鋼鐵市場與秩序。

中鋼 鋼鐵 工具機

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