名人找個家／吳宗豐 鍾情透天厝

翔名科技董事長暨總經理吳宗豐創業後，曾買過預售的住宅大樓的高樓層。但由於對大地震的恐懼，決定賣掉大樓的房子，改買雙併的透天厝。愛狗的他，十餘年前選擇買農地自建農舍，一口氣養了四條狗和在大院子池塘內悠遊的數隻綠頭鴨、七隻大白鵝，圓了他當假日農夫的夢想。他建議家庭型自住者，買屋首要考慮學區、生活機能及能慎選鄰居的集合住宅；若是做投資，地點好是唯一的條件。

吳宗豐出生於台南新市，幼年時經歷1964年的白河大地震，目睹街上一整排房子全倒的慘況，更因恐懼磚造的老家不敵餘震，全家人在蓮霧樹下住了一個月，至今仍令他餘悸猶存。

成家立業後的吳宗豐，買的第一個家，是位於新竹交通大學（現陽明交大）大門前的知名建案「梅竹山莊」。由於預售時挑的是第16層的高樓，他在經歷1999年的921大地震，家中鋼琴位移了五、六公尺遠，以及2002年的331大地震的巨烈搖晃後，毅然賣掉已增值不少的高樓層房子，改住透天厝。他說，這樣比較容易逃生。

生肖屬狗的吳宗豐，住梅竹山莊時養了一隻黃金獵犬，由於牠喜歡親近人，卻容易驚嚇到兒童，因而頻頻被鄰居家長抗議。管委會決議他遛狗時不得經過大廳，必須走地下室車道出社區，吳宗豐只好忍痛將狗送人，這也是他日後不再住大樓的原因之一。

吳宗豐買的第二間房子，是老婆大人選的裝潢好的成屋，他原本對地處新竹市清草湖周邊的位置並不滿意。不過入住後發現環境清幽、空氣好，便也住了將近十年。後來，發現距離住家100公尺外出售700坪的農地，他二話不說立即買下，在農地上遍植肖楠、水蜜桃等樹木。其後，興建好農舍後，全家人便搬入新居。百公尺外的舊屋，仍然保留做為儲物用。

新居空間廣、三面環山，吳宗豐先後養了黃金獵犬、邊境牧羊犬、台灣土狗、狼犬及傑克羅素梗，偌大的院子可供狗狗盡情跑跳。日前吳宗豐的傑克羅素梗，更大戰一條1.6公尺的雨傘節毒蛇，足見其農地的生物多樣性。

吳宗豐認為，購屋若是為了自住，考量子女就學的便利性，學區和生活機能是首要考量。如果經濟許可，儘量挑品質好的大樓。因為，千金難買好鄰居，若鄰居的素質整齊，可避免日後相處發生不理性的問題。但若是為了投資而買房，吳宗豐說，挑好的地段，是不二法則。日後不論是增值或是出售，都容易出手。